快過年了，很多人過年期間都會玩煙火，增加點過年氣氛，只是放煙火真的要小心，要在空曠的地方點燃才安全，而大陸山東有一名男子，回老家一群男人在點煙火，沒想到砲台不穩倒了，煙火射出一炸，結果把轎車的保險桿炸毀了。

大陸這段玩煙火炸車的意外事件，被監視器全部拍下，還好沒有炸到車子的燃油系統，要不然就真喜事變悲劇了。

根據大陸微博《山海視頻》PO出的畫面，事發在昨天（3日），大陸山東濟南的一處民宅外空地，影片中的當事人張先生表示，自己應該是沒有放穩，點燃後才會傾倒，也沒有想到會把自己的車頭炸壞，事後維修費用約2000人民幣（約8524台幣），自已都覺得好氣又好笑，10元的煙火放出2000元的價值。

很多網友看到影片後，紛紛留言表示：「鞭炮雖好，小心用之。 安全第一，勿忘謹慎。」、「快樂的代價好大」、「這爆點控制得很棒啊」、「這個鞭炮有點貴啊」、「很神奇了 過年多注意安全」、「真10塊錢放出2000塊錢的感覺」。