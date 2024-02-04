「2024台北燈節」4日舉行日本藝術家小松美羽（右）作品開展活動，台北市長蔣萬安（左），出席剪綵並參觀小松美羽以神獸形象及富含靈性意涵為特色，「龍」的創作作品。（陳俊吉攝）

「2024台北燈節」4日舉行日本藝術家小松美羽作品開展活動，圖為小松美羽以神獸形象及富含靈性意涵為特色，「龍」的創作作品。（陳俊吉攝）

「2024台北燈節」開跑，今年邀請日本當代藝術家小松美羽來台參展，今更日台北市長蔣萬安為「世人皆可成龍」作品揭幕。台北市觀傳局介紹，作品表現鯉魚為首的魚兒，以擁有龍鬍鬚的狛犬為目標逆流而上的風景，展現小松美羽「無論是誰都帶有成為龍的精氣而生」的信念，呈現活力精神，即日起展至3月3日，每日亮燈時間為晚間5時至10時。

台北市長蔣萬安致詞時表示，小松美羽享譽國際，許多作品典藏在世界各地藝術館或博物館，這次展出「世人皆可成龍」作品首次擴大以立體方式呈現，讓燈節內容更加精彩豐富。

蔣萬安說，今年燈節從北門、沿著中華路到西門町商圈，展期自2月2日開始至3月3日，有非常多藝術家作品在展區內展出，還有在松山文創園區蜷川實花藝術家作品，歡迎來自各地的民眾到台北參觀。

小松美羽分享，她在26歲首度造訪台北，結下許多美好緣分，很榮幸參與台北燈節展出，希望參觀者透過花燈感受藝術能量。她認為，花燈不僅照亮黑暗，也是混亂中的指路明燈，祈禱著眾人的純潔祈願，能與這些花燈一同傳達至天上。

小松美羽也提到，疫情解封後第1個旅行地就是台北，推薦民眾感受台北每個角落獨特之美，也期望每個人像我一樣，把每一天當作寶，帶著許多美好的回憶回去，相信這次參與台北燈節，將成為心中其中之一最棒的。

台北市觀光傳播局指出，小松美羽具有張力色彩與創作風格讓神獸世界富有靈性，位於北門展區「世人皆可成龍」作品以獅子形象出發，口中湧現瀑布，河水奔騰湍急宛如淨化的儀式，眾人在激流中歷練，仍仰賴水中感受的陽光，朝著更高的目標追求，昇華成為飛龍。

北市觀傳局表示，作品由「2024台北燈節」策展人劉治良將小松美羽的原畫打造出立體空間，融入燈光設計，讓民眾可以走進多層次光彩的作品之中，感受小松美羽的神獸世界，而這組作品的原畫，也將於3月2日在台北的小松美羽個展展出。

觀傳局表示，2024台北燈節除小松美羽作品外，同樣來自日本的還有位於友好燈區的作品，包括大阪、松山市、弘前市、函館市、笠間市、濱松市、松江市、秋田縣、宮城縣、福島縣，都帶來獨一無二的燈組，讓更多台灣民眾認識當地的文化風情及觀光特色。