花蓮年貨大街即起在日出香榭大道開跑，花蓮縣衛生局與縣府消保官期間將前往進行攤商食品安全衛生稽查，讓鄉親安心採買歡樂過年。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台糖「安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精「西布特羅」，花蓮縣衛生局調查，縣內同批共進貨240包，都在全聯販售，不過昨天清查僅剩下21包，已全數下架，其餘皆被買走，恐已被民眾吃下肚，衛生局後續將持續關注是否還有其他食品含有瘦肉精。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，遭驗出含瘦肉精的同批台糖安心豚冷凍梅花肉片，都在縣內全聯福利中心販售，沒有在其他賣場販售，同批貨共有240包，昨天清查已剩下21包，已全部下架，其餘可能已經被民眾買走且吃下肚。

朱家祥說，雖然驗出的瘦肉精濃度很低，只有0.002ppm，不過他還是認為應要盡速找到瘦肉精源頭，讓國人吃得安心，而縣內也會全依照中央做法，持續關注是否還有其他食品含有瘦肉精。

另外，花蓮年貨大街即起在日出香榭大道開跑，朱家祥昨與花蓮縣政府消保官前往進行攤商食品安全衛生稽查，針對現場販售的食品安全及產品標示，共稽查輔導 71家，讓鄉親安心採買歡樂過年。

朱家祥表示，食品藥物管理科稽查人員主要針對攤商販售的散裝標示、食品來源等輔導稽查，特別是年節乾貨的來源及標示、是否落實自主管理等，進行地毯式重點稽查。

其中，年節熱門產品排名前3大類散裝加工食品，如「牛肉乾、豬肉乾、魷魚絲即食食品」、「開心果、瓜子、乾果類食品」及「軟糖、花生糖等休閒類食品」，皆應標示品名、原產地，建議攤商可在外包裝黏貼或以立牌、插卡方式明顯標示，並應提供進貨相關憑證等。

衛生局提醒鄉親購買年貨時，可選擇通過花蓮縣食品衛生管理分級評核的優良業者，並掌握「三不原則」：標示不清楚者不買、過於鮮豔不買、有異味者不買，避免買到劣質食材及化學藥劑添加過多的加工食品。