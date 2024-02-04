【LIVE直播】台糖國產豬肉檢出瘦肉精 行政院食品安全辦公室最新說明｜2024.02.04

台糖「安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精「西布特羅」，食藥署表示，其共生產2730包、819公斤，通路包括台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯等，已全數售出，流向以南部縣市為主，截至3日晚間各縣市追查統計，已下架55.8公斤，至少有621.6公斤被消費者吃下肚。國民黨立委李彥秀直批，蔡政府3年前開放萊豬進口時的海誓山盟，卻換來是千瘡百孔的食安五環、淪為笑柄的源頭控管，民眾只能徒呼負負、自求多福？

「食安五環環環失守，食安只能靠人民與地方自力救濟？」李彥秀3日在臉書發文直批，繼消基會1日公布市售白蘿蔔農藥殘留檢測不合格率達近3成後，2日臺中市府公布台糖「安心豚梅花肉片」檢出含有瘦肉精，不僅安心豚不安心，更讓近10年來瘦肉精未檢出的紀錄宣告破功。試問正在辦年貨、採買年菜的民眾們，該如何安心過年？

李彥秀質疑，瘦肉精既是國內禁用的動物用藥，查獲含瘦肉精豬肉在市面流通的原因，恐怕只有國內違法使用，或遭進口豬肉殘留的瘦肉精沾染。然而，一方面農業部表示國產豬隻近5年均未檢出瘦肉精；另一方面，根據食藥署的豬肉儀表板數據，累計110年1月1日至113年2月1日，也無任何一批進口豬肉檢出瘦肉精，那難道瘦肉精會從天而降？檢驗把關失靈之下，民眾只能徒呼負負、自求多福？

李彥秀提到，還記得開放含瘦肉精豬肉進口時，政府「赴美查廠、逐批查驗」的海誓山盟；但3年過去了，換來的卻是千瘡百孔的食安五環、淪為笑柄的源頭控管。不論是白蘿蔔農藥殘留或國內檢出瘦肉精，都指向在食安治理上，倘若邊境管制失守、管理機制失能，食安危害就將埋伏在民眾身邊，屆時只能仰賴地方政府代為把關、消保團體代為看顧。

李彥秀強調，面對瘦肉精所突顯的食安防線潰敗與管制配套失信，民眾期待的絕非是食藥署與農業部間互踢皮球，只靠縣市政府的後市場稽查，則形同要民眾與食安危害共存。行政部門應立即啟動各縣市聯合稽查，並如同我競選期間提出的食安政策，建立具即時預警、防偽、防竄改的食品銷售流向管理機制，精準掌握違法產品銷售流向，更要在逐批查驗之下，增加每批抽樣比例，將食安風險阻絕境外。