立法院長選舉落幕，民進黨立院黨團總召柯建銘曝與立法院長韓國瑜的互動，他表示，2月1日上午9點30分所有立委進入議場準備宣誓就職，各黨立委彼此握手打招呼，韓國瑜碰到他，握手時頻點頭，講了「我懂！我懂！」4個字，這是第一次見面過場。他也懂韓的意思，「是指1月15日後，我站在政黨立場上對他嚴厲的發言指教。」

柯建銘指出，當天下午4點多等副院長二輪投票時，韓國瑜院長到議場後看他，造化弄人、歷史際遇，31年前老同事，22年後卻在院長室白髮宮女話當年、廉頗老矣，尚能飯否？

柯建銘指出，1993年國會全面改選，我們同期進入立法院，同事9年韓離開了，他資質駑鈍，161人只剩他一人一直留級未畢業，嘆之。

柯建銘說，當天我們聊起第二屆各黨精英，黃信介、施明德、長扁、陳癸淼、趙少康、王建煊、劉松藩、王金平前院長、洪玉欽、曾永權數天下英雄，而今安在？有生有死，又奈何？人生無常，凡事順應自然，不必太計較。

柯建銘表示，特別感傷Nori施明德前主席，1月15日選後在他生日當天離開了，從此沒有忌日，只有生日、不久我們會共同當施明德基金會董事，也有陳文茜。