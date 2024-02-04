英國在去年1月提供烏克蘭挑戰者2式坦克(Challenger 2 MBT)，僅有14輛。由於數量不多，所以外界都很好奇烏克蘭要如何部署，表現又是如何? 現在烏克蘭第 82 空中突擊旅的官兵，給予挑戰者2坦克的高度評價，稱與俄羅斯敵人相比，這型坦克有巨大的優勢。

商業內幕(BusinessInsider)報導，一段82空突旅對挑戰者2式的評價影片，在電報網上發布，這段影片已被翻譯出來，烏克蘭士兵感謝這些英國先進坦克，並稱他們之前操作的老式蘇聯坦克相比，英國坦克是完全不同的層級。

其中一名挑戰者2坦克的成員維克多(Viktor)說，目前主要的任務是防守林線，而不是針對其他俄軍車輛。但他們讚揚了挑戰者2坦克的裝甲和精度，稱他們「不曾遇到任何問題」 ，攻擊敵人的混凝土碉堡，可以從 2.8 公里外向目標開火，還能精準摧毀。

挑戰者成員表示，當這些英國坦克被派去支援前進的步兵時，明顯提高了烏克蘭步兵的士氣，因為它們的先進戰力，意味著步兵將獲得更大的保護，免受敵人的攻擊。

據英國陸軍網站的資料，挑戰者2坦克需要4名乘員(駕駛、車長、砲員、填彈員)，主武器是L30A1型 120公釐線膛砲、旁邊是1門7.62公釐同軸機槍，車頂有1挺7.62公釐防空/平面機槍。

英國陸軍特別提到「挑戰者2式配備世界一流的多切斯特2型裝甲(Dorchester 2 armor)」，材料與工法保密，但英軍聲稱它的防護效果特別好。

網站稱：「這些世界一流的技術，使挑戰者 2坦克犠牲了機動，車速確實比一些對手稍慢，但它的火砲準確性和殺傷力，可以補上速度方面的缺點。」

英國國防部在本週稍早發布的俄烏戰爭最新消息中表示，自 10 月初以來，俄羅斯可能損失了多達 365 輛主戰坦克，但只取得了少量領土。但報告也指出，俄羅斯可能每個月可生產「至少」100輛主戰坦克，這意味著「在可預見的未來」，他們可以保持目前的進攻水準。