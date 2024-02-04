農曆春節即將到來，不少民眾已經在年前開始進行大掃除，為了協助民眾進一步清運大掃除期間產生的垃圾，基隆市環保局將自5日起，額外增加一次清運，並且也公布了過年期間的垃圾清運相關措施。

基隆市環保局表示，農曆年即將到來呼籲民眾可以提前展開年度的除舊布新大掃除。自明日起到2月8日，除仁愛區維持中午及晚上各清運一次垃圾外，基隆市其餘六區都在原本的晚間清運垃圾外，於下午1時30分起（以聽到垃圾車音樂為準），額外增加清運垃圾一次。

9日除夕當天，環保局清潔隊將自下午1時開始，全市巡迴清運垃圾直到晚間6時為止。晚間7時到11時，基隆全市16處定點放置垃圾車，提供市民丟棄垃圾。

過年期間，清潔隊將自10日到12日，也就是大年初一到初三期間，暫停收運垃圾，直到13日大年初四，才會恢復正常收運垃圾及資源回收、廚餘回收及大型廢棄物等工作。當天清潔隊也將會於下午加收一次垃圾。

另外，環保局也提醒民眾，大型廢棄物電話受理登記截止至2月7日，提醒民眾盡早登記，並依通知於約定時間搬運到馬路旁，勿堆積巷道影響道路通行。仁愛區、七堵區及暖暖區民眾請洽02-24312589；中正區、信義區、安樂區及中山區民眾請洽02-24666863。