世界最長海底高鐵隧道，又有了最新進展。由中鐵14局集團承建的浙江寧波至舟山高鐵重點工程──甬舟鐵路金塘海底隧道寧波側盾構工作井──建設完成，為世界最長金塘海底隧道盾構機始發穿海奠定基礎。這項工程將領先英法日等國，成為世界上建設難度最大的海底隧道5項世界之最的海底高鐵建造工程。

據《中新社》報導，金塘海底隧道西起寧波市北侖區，東至舟山市金塘鎮，全長16.18公里，其中盾構段長11.21公里，是目前世界上長度最長、地質條件最複雜、建設難度最大的海底高鐵隧道，比港珠澳大橋的隧道還要長近10公里。

報導說，放眼世界，金塘海底高鐵隧道在鐵路領域，其長度僅次於37.9公里的英法海底隧道和23.3公里的日本青函海底鐵路隧道，但英法海底隧道、日本青函海底鐵路隧道列車執行速度達不到高鐵的標準，這讓金塘海底隧道成為世界最長的海底高鐵隧道。除此之外，金塘海底隧道還擁有世界上地質條件最複雜的海底隧道、世界上建設難度最大的海底隧道等5項世界之最。

金塘海底隧道西起寧波市北侖區，東至舟山市金塘鎮，全長16.18公里。（圖／快科技）

據瞭解，甬舟鐵路線路全長約77公里，設計時速250公里，預計2028年建成通車，是構建浙江省「1小時交通圈」重要通道，專案建成後可實現寧波至舟山30分鐘內鐵路通達。

在業內人士看來，甬舟鐵路的建設可以提升兩地交通便捷程度，進一步拉近寧波和舟山的時空距離，對於推動沿線旅遊業發展，實現寧波舟山一體化、同城化發展，乃至推動長三角一體化具有重要的現實意義。

位於浙江省東北部的舟山是一座海島城市，東臨東海、西靠杭州灣與寧波市、北接上海市。甬舟鐵路建成後，高鐵列車將經過隧道與大橋，跨過大海（杭州灣），從寧波到達舟山，由於主體工程也是橋隧結合，甬舟鐵路也被稱為「鐵路版港珠澳大橋」。

公開資訊顯示，金塘海底隧道最大埋深78米，最大水深39米，管片外徑14米，盾構開挖直徑達14.57米，隧道最大水壓約0.85兆帕（MPa），所處海域地質條件複雜，具有長距離硬巖、黏土、粉砂等多種地層，隧道上方海運繁忙，海浪高且急，施工難度極大。