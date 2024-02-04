雲仙樂園搶攻年節商機，祭優惠迎新春。（雲仙樂園提供）

雲仙樂園搶攻年節商機，祭優惠迎新春。（雲仙樂園提供）

雲仙樂園搶攻年節商機，祭優惠迎新春。（雲仙樂園提供）

雲仙樂園搶攻年節商機，祭出優惠專案迎新春，在2月10日至14日，「台灣古典茶園」雲仙奉茶，讓民眾可以在春節期間與家人朋友享受大自然山水美景外，還能品嚐雲仙山泉與冠軍茶香。

此外，「馬拉赫文化藝術團」精彩的泰雅原住民舞蹈以及「韓吉」琴鼓音樂彈唱節目表演，園區活動則有文創編織教室、親子歡樂造型氣球活動、「Lala老師」傳授塔羅開運密笈心法與小提琴心靈演奏，雲仙樂園也是全台唯一透過纜車入園的秘境，也轉型為「生態保育」為主的環境教育設施場所，春節期間則推出「植蕨配賓果遊戲」環境教育活動。

從初一到初五全園動起來，豐富精采的節目，包括財神爺來拜年，跟著「旺旺」走，好運旺旺來，雲仙樂園街藝，有韓吉彈唱二人組，安排國、台、英語，全天好音樂不間斷，喜歡音樂的好朋友，可以加入一起歡唱。雲仙市集以文創為主題，規劃塔羅星空占卜館，由Lala與黃仁志老師傳授開運密笈心法。

雲仙樂園遊園趣，則是以懷舊童玩，親子樂為主，雲仙樂園除射箭、漆彈與划船設施外，還增設童玩區，祈福投幣樂的趣味小遊戲等。親子遊戲規劃，除了兒童碰碰車、還增設兒童小火車與兒童造型電動車及幸福套圈圈的小遊戲，還可以在湖心島抽靈籤，抽出好彩頭，旺旺好運龍來年，是適合全家春遊的好「趣」處。

雲仙樂園春節住宿專案，兩人房4650元，含纜車來回搭乘、特餐、早餐，另有，一日遊春節專案新春套票優惠、情人節活動，詳情可洽官網。