獨居悲歌！79歲翁失聯2天 發現時已變發黑遺體 21:072024/02/04 中時 楊舒婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄三民區今日傳出一起死亡意外！ （警方提供／楊舒婷高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄三民區今日傳出一起死亡意外！79歲的吳姓老翁平時獨居，這2天家屬聯絡不上老翁，因此報警，警消破門而入時老翁已倒臥地板，明顯死亡。據了解，老翁平時有慢性疾病，家中也無闖入、打鬥痕跡，因此警方初步研判可能是因病死亡，但詳細死因仍待相驗。 高手在民間！阿伯1人「雙騎」機車 下場慘了 母鴨帶小鴨！爆紅捷運唱歌站長帶新生力軍開唱 現場直喊安可 黃色小鴨炫風再起！ 賞鴨遊艇近距離一睹小鴨風采 #高雄市 #三民二分局 #獨居 #老翁 #慢性病 也許您會感興趣 推薦閱讀 長照悲歌！失明女不堪長期照顧弒失智父 二審判12年 09:572024/02/01 社會 桃園首推替代役公益大使 攜手華山為獨居長者送暖 17:222024/02/02 生活 比BLACKPINK還強！紅髮艾德演唱會破9.4萬人 創下最新紀錄 09:212024/02/04 生活 女騎車載友被抓包酒駕 謊報母身分！瞎扯「我有整形」 08:402024/02/03 社會 即時拉一把 憂鬱症失業男感激警方溫暖相助 17:542024/02/04 社會 魯凱族語狼師猥褻7男童遭羈押 人本基金會發聲了 11:222024/02/02 社會 品觀點｜熊本市議員參訪橋頭再生水廠 考察半導體廠用水計畫 17:562024/02/01 生活 高市幼兒園驚傳食物中毒 20多名學童上吐下瀉送醫 14:282024/02/01 生活 陳其邁送紅髮艾德美濃番茄 歡迎民眾到美濃走春 11:452024/02/04 生活 便利開車族 高雄旗山老街增49個停車位 17:102024/02/04 寶島 高雄警扮客買毒 毒梟駕車衝撞遭數十警破窗壓制 11:322024/02/02 社會 獨》高雄某議員助理涉持有大麻種子 辯稱好奇 10:312024/02/03 社會 新北金山民宅火警 獨居男OHCA送醫恢復呼吸心跳 23:252024/02/02 社會 獨》黃色小鴨 「金呱閃閃」光束傳擾民 高流回應了 14:122024/02/02 生活 品觀點｜大同醫院溫柔生產 喜迎第100位「大同寶寶」 19:012024/02/02 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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