高雄三民區今日傳出一起死亡意外！79歲的吳姓老翁平時獨居，這2天家屬聯絡不上老翁，因此報警，警消破門而入時老翁已倒臥地板，明顯死亡。據了解，老翁平時有慢性疾病，家中也無闖入、打鬥痕跡，因此警方初步研判可能是因病死亡，但詳細死因仍待相驗。