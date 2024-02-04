比賽中大堀彩為自己的好球握拳喝采。（美聯社）

因為清秀外型有「空靈女神」封號的日本羽球女將大堀彩，4日在世界羽聯BWF超級300系列泰國大師賽女單決賽，奮戰1小時21分鐘，以18比21、21比17、21比13力退泰國地主選手革通（Supanida Katethong），拿下個人本季首冠，也是繼2018年12月美國羽球國際挑戰賽冠軍後，5年多來首座冠軍。

大堀彩目前女單世界排名第15分，2017年單季進帳過2座冠軍，當時賽制是大獎賽，2018年世界羽聯改制為世界巡迴賽，從該球季開始，大堀彩只在2018年12月5日於美國羽球國際挑戰賽奪冠，經過漫長等待、努力，終於在2024年泰國大師賽拿到改制為世界巡迴賽之後個人首座超級系列賽單打冠軍。

這場比賽勝利得來不易，大堀彩第1局以3分之差讓出，在局數落後下追趕，第2局在一路領先的情況下扳回一城，第3局則是領先被追平、超前、互換領先，再以10比2攻勢關門，比賽結束後她難掩奪冠興奮心情而落淚，一吐5年多來冠軍荒的悶氣。