立法院明日舉辦朝野協商，也將是立法院長韓國瑜的處女秀，民進黨立院黨團總召柯建銘提到與韓國瑜過去的互動，「我特別提到2015年我返鄉參選，ㄧ生中最艱困最具挑戰的選戰，他自己開車送來二簍子蔬菜到競選總部，留下一張名片北農韓國瑜，老同事的情分，就是如此，我也懂。」

柯建銘指出，我們都是明白人，爾後立法院「共喬」朝野對話、溝通，就是使君與我了。

柯建銘表示，他也提了2008，民進黨只剩27席最苦時，他與王金平前院長、林鴻池、費鴻泰，賴士葆，在院長室的一段話，「我用了1／3力量協助王院長讓議事能順暢，1／3力量整合黨團內部，1／3力量對付國民黨」。

柯建銘說，比較嚴肅的話題，就是率團訪中之事，要小心，當年王院長曾表示要在「國家需要、人民同意、立院決議、對等尊嚴」4項條件成熟時才赴大陸訪問，他點頭說了，我會站在國家立場。

柯建銘感嘆，「明天朝野協商首登場了，希望大家能理性溝通。」不過，老友還是要提醒，院長不是用來制衡執政黨，那是在野黨黨團要做的事，在野黨挑戰執政黨天經地義，執政黨捍衛政權也是為所當為，院長在議事中立之余，就是調和鼎鼐，解決爭議事項。就從明天起。