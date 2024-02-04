立法院長韓國瑜請出有38年國會資歷的周萬來出任立院秘書長，外界一片叫好。國民黨立委羅智強指出，2000年扁政府未經立院同意擅自宣布停建核四，周萬來帶領立院法制局、預算中心幕僚日以繼夜準備釋憲資料，助立法院守住國會的憲法權利及尊嚴，為人樂道。優秀的領導者要能識人，會用人，正如同韓國瑜擔任高雄市長時請葉匡時、李四川出任副市長，如今又請出周萬來擔任立院秘書長，都是知人善任的最佳範例。

「用人唯才韓國瑜！」羅智強今(4日)發文提到，周萬來嫻熟國會議事運作及議事法規，有立法院活字典之稱，普遍獲朝野正面評價。2000年扁政府上任後，未經立法院同意即擅自宣布停建核四，周萬來帶領立院法制局、預算中心幕僚日以繼夜準備釋憲資料。核四釋憲案出爐，確認經立院通過的核四廠預算，具有法定預算效力，成為扁政府復工核四的關鍵。周萬來的努力，助立法院守住國會的憲法權利及尊嚴，為人樂道。

羅智強指出，韓國瑜請最專業的周萬來擔任立院秘書長，如同他擔任高雄市長時，請葉匡時、李四川出任副市長，都是知人善任的最佳範例。在深具管理、工程專業的葉匡時、李四川襄助下，高雄市達成人進貨出、招商觀光、路平燈亮、清疏治水等各項佳績。相信韓國瑜在周萬來的輔佐下，也將一展國會新氣象，在確保議事中立、守護國會尊嚴、維繫監督制衡的憲政體制，以及推進國家改革等方面，都能交出亮眼成績。

羅智強強調，優秀的領導者，除了本身的能力外，最重要的也要「能識人，會用人」，韓國瑜用人唯才有目共睹。