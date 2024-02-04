拜AI熱潮所賜，包括電動車大廠特斯拉在內的「科技七巨頭」（Magnificent Seven）去年都交出了閃瞎人的股價表現。沒想到才邁入2024年1個多月的時間，特斯拉竟然掉隊，成為七巨頭當中唯一一家股價下挫的公司。

「科技七巨頭」包括蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、特斯拉、臉書母公司Meta與輝達在內，去年股價表現傲人，帶領美股走高。但今年來特斯拉股價一路暴跌，累計跌幅深達約24%。就算把觀察範圍拉長到1年的時間來比較，截至上周五（2／2）的過去12個月裡，七巨頭當中仍舊只有特斯拉股價出現下跌，從去年2月6日收盤以來累計下挫約4%。

Meta等七巨頭的組合在標普500指數中的權重占比目前已達28.6%，較2023年底的27.8%進一步走高，據LSEG的數據顯示，已接近該組合有史以來的最高權重占比。

不過由於特斯拉股價近期的疲弱表現，不少華爾街人士認為，其在七巨頭當中的地位岌岌可危，甚至有人開始討論，要由哪家公司來「替補」。

ABC Funds資深投資分析師Brandon Michael看好通訊晶片大廠博通，「如果讓我選出另一家七巨頭公司，那就是博通，它是訂製晶片領域的領導者，且正在推動AI革命」。

IG Group首席市場分析師Chris Beauchamp則認為，超微（AMD）有可能脫穎而出，儘管超微的市值與特斯拉相比相形見絀，但超微是當前這輪AI革命中的另一重大受益者。

不過如果特斯拉股價繼續下滑，業界又無法針對「替補」選項達成共識，最簡單的做法或許只能「縮編」，直接把「七巨頭」改為「六巨頭」。