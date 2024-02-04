桃園市府2015年開始發行市民手冊，每年印製80萬本，張市府考量節能減碳，今年全面改印三角桌曆，附上「福利QRcode」鼓勵民眾多用網路，但許多長輩苦無沒有農民曆，紛紛轉往宮廟索取，引發搶拿潮，像是桃園大廟加印2倍仍供不應求，三元宮、護國宮都剩不到千本。

有近300年歷史的桃園大廟景福宮，主委簡征潭上任後全面走文創風，改版印製的農民曆紙質佳，不但有去年花絮回顧，也有今年活動預告，廣受歡迎，每年印製2萬本，約可發放到元宵節，結果今年增印2倍達4萬本仍供不應求，農曆年節還沒到只剩不到200本，信眾多反映因市府未印製，改到廟方索取。

八德三元宮主委呂林小鳳表示，過去印製4000本農民曆，今年為跟農會分流，提前擴大印製1萬本，索取踴躍，已剩不到1000本，身兼市議員的她樂見市府取消印製農民曆，畢竟市民手冊不會有廟會節慶活動內容跟時間，分流可節省公帑，廟方版農民曆更符合信眾需求。

桃園慈護宮主委吳正宗表示，過去最多印製7萬本全郵寄到家，但光郵資就要上百萬，去年改成放廟內自由領取，4萬本可發放到元宵節，今年同樣數量索取更踴躍，預估年節就會搶光。

桃園護國宮副總幹事陳昱豪表示，過去發行7000本農民曆，隨時網路發達，去年元宵後還有多，廟方當結緣品到菜市場發放，今年數量砍半印製，索取卻特別踴躍，剩約960本，出乎廟方意料。

智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘表示，過去市民手冊整合農民曆和民生常用通訊錄，每年約印製80萬冊、耗資1000多萬元，但市府福利政策會持續更新、增加，手冊不夠即時、正確，今年全面改成「桃喜福曆」，不但可節省上億張的紙張、減少700多萬元費用，民眾更可掃描桌曆QR Code，迅速連結至「桃園ｅ指通」網站，了解12類主題福利資訊，方便正確又即時。

吳肇銘說，因農民曆民間取得管道多元，在節能減碳考量下，市府決議不重複印製，仍以呈現重要福利政策為主，也符合不同宗教需求，會將經費移至對民眾更有利的項目上，也請市民體諒。