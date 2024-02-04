52歲好萊塢女星香儂道荷堤（Shannen Doherty）是童星出身，她11歲起就開始演戲，展現出不俗的表演天賦，長大後她在電視劇《飛越比佛利》擔任重要角色，精緻外型加上觀眾從小看到大，讓她迅速成為當紅玉女；日前她再透露已經規劃葬禮，不受邀的名單有一長串，網友猜測其中有艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano），因香儂表示是她害自己被開除，對此艾莉莎公開反駁。

美劇《聖女魔咒》從1998年播出到2006年，劇中主要角色紅遍全球，總共有8季，不過第3季末飾演大姊的香儂戲份提早結束，她時隔24年重提往事，和演二姊的霍莉庫姆斯（Holly Combs）在podcast節目上提到艾莉莎離間兩人感情，且要求劇組不是讓香儂離開，就是她走並因工作環境惡劣起訴劇組，讓劇組被迫開除香儂。

飾演三姊的艾莉莎3日發布長文紀錄，原是她先前出席活動，提到香儂的指控讓她難過：「我只想說我很傷心」，她表示最心疼的是粉絲，且難過這個對很多人意義重大的節目被玷汙，而且是過了將近25年之後仍在發生。艾莉莎補充：「我很遺憾人們無法擺脫它，也遺憾我們不能僅慶祝對所有人來說的成功演出。」她也希望能成為一個治癒別人的人，期許未來香儂和霍莉可以和她一起坐在舞台上討論究竟出了什麼問題。

Damn not my #Charmed girlies throwing down like this.. 🫣 pic.twitter.com/BvwSjNAjz6 — Bianca (@Quietchik) February 4, 2024

另外，艾莉莎表示香儂和霍莉在《聖女魔咒》片場產生分歧，雙方不接受調解，儘管劇組請來了調解員，蒐集了演員和工作人員的證詞，調解人給出了建議，艾莉莎強調開除香儂是已故電視製作人艾倫斯班林和團隊的決定，自己沒有權利解雇任何人，在香儂離開後，她們收穫了5季的成功。

消息一出，粉絲們反應兩極，有部分人認為是艾莉莎霸凌香儂，有一部分人則認為艾莉莎說的是真相，雙方在留言區吵得不可開交。

🤭 since we talking about it…what’s y’all favorite season of charmed? I thought season 2 was lovely. ✨ pic.twitter.com/9kEniAuiKv — DE'RON 🌞 (@deronworld) February 4, 2024

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