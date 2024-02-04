國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍）日前被驗出含有不得檢出的瘦肉精「西布特羅」0.002ppm，行政院食安辦4日晚間舉辦記者會，公布農業部抽驗採樣45件樣本皆未驗出乙型受體素；中市府表示，6次檢驗結果一致，堅持把關食安立場，食安是科學，有驗出也是事實，這是食安處的職責。肉品示意圖。（本報資料照）

台糖梅花豬肉片被驗出瘦肉精引發關注，行政院食安辦4日晚間舉辦記者會，公布農業部抽驗採樣45件樣本皆未驗出乙型受體素；中市府表示，6次檢驗結果一致，堅持把關食安立場。食安是科學，有驗出也是事實，這是食安處的職責，為求慎重也反覆檢測，均有檢出陽性，第一時間反應警示。

台中市衛生局日前抽驗國產台糖梅花豬肉片，檢出0.002ppm的瘦肉精「西布特羅」，經過初、複驗3次檢驗且各採兩種不同方法檢驗確認結果。行政院食安辦4日晚間舉辦記者會，農業部防檢署長邱垂章表示，經抽驗採樣45件樣本涵蓋來源畜牧場豬隻血清、毛髮、飼料到同批肉品，皆未驗出乙型受體素。

對此，中市府指出，6次檢驗結果一致，堅持把關食安立場。食安是科學，有驗出也是事實，這是食安處的職責，為求慎重也反覆檢測，均有檢出陽性，第一時間反應警示，同時也表明，產品業者可依法申請複驗，目前剩餘的檢體已妥善保存可供檢驗，將待正式接獲複驗申請後，也會邀請食藥署指導共同複驗，於4個工作天內出具檢驗結果報告。

有關是否涉及實驗室標準品汙染導致檢驗結果出現疑義環節？中市府表示，所使用的是21種瘦肉精混和的標準品，如是出現標準品汙染，應同時會有其他瘦肉精檢出。

中市府強調，台中市食安處111年3月即取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，亦是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室，市府檢驗方法、步驟均依照國家公告的檢驗方法進行並忠實呈現檢驗結果，中市府將持續貫徹把關食安的決心。