為了防衛俄羅斯，北約舉行為期4個月的「堅定守護者」(Exercise Steadfast Defender)演習，規模是冷戰以來最大。原本擔任海上指揮艦的英國皇家海軍伊麗莎白女王號航空母艦(HMS Queen Elizabeth)，卻在最後檢查中發現其螺旋槳存在問題，只好緊急派出威爾斯親王號(HMS Prince of Wales)取代。

BBC報導，英國皇家海軍表示，原本伊女王預計在周日晚間啟航，但是就在航行前的最後檢查時，卻發現伊女王號的右舷螺旋槳軸上的聯軸器，出現問題。

潛水員和工程師檢查後發現，該船的 33 噸右舷螺旋槳（相當於 30 輛福特嘉年華汽車的重量）出現故障，固定螺旋槳的聯軸器斷裂。要是出航，會出現左右動力不對稱的情況。

在推特(現稱X)上的新聞稿稱「威爾斯親王號將接替她履行北約職責，並將盡快啟航，趕上堅定守衛者演習。」

這個突發狀況與2022年8月發生的情況相反，當時威親王號在北美海域，與美國和加拿大進行訓練演習的途中，發生螺旋槳問題的故障，不得不由拖船拖回港口，並且派出伊女王號，代替它參加演習。

英國國防部發言人出面解釋，伊麗莎白女王號的問題，與其姊妹艦(威親王號)早先的缺陷是獨立的，並不是同一種問題」。

他說：「問題出在船舶的聯軸器上。船舶的螺旋槳軸太大，無法由單塊金屬製成，因此每個軸由三部分製成，使用聯軸器連接，聯軸器將軸固定在一起。」

「堅定守護者」演習從2月初開始，於5月底結束。海軍艦隊演習「寒冷反應」(Nordic Response)會從3 月份展開，超過 40 艘軍艦前往挪威北極海岸附近。英國皇家海軍表示，參加演習的 40 艘艦艇來自超過 24 個國家，是冷戰後最大的規模，主要就是應對俄羅斯的不理性軍事動作。

這起故障將使北約的軍事行動出現擦捉襟見肘，紅海目前正遭受葉門青年運動組織的襲擾，英國武裝部隊大臣希佩(James Heappey)計畫向紅海派出航空母艦，但是如今伊女王必須修理，威親王又要參加演習，這意味著英國海軍無法向紅海部署航空母艦。