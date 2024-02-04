美國歌壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）去年推出自傳《The Woman in Me》，爆料她和「大賈」賈斯汀汀布萊克（Justin Timberlake）當年的一段情，小甜甜甚至為他墮胎，還牽扯出另外一位女星當小三的往事；男方近期舉行演唱會高喊：「不打算向任何人道歉」，疑似反擊布蘭妮的自傳，而她似乎也被這段言論惹毛，在Instagram問：「想上法庭還是回家找你媽哭？」

布蘭妮去年推出回憶錄，卻因其中內容將賈斯汀汀布萊克塑造成渣男引起廣泛討論，她曾放軟姿態表示並不想任何人因此受傷，如果有人因為內容感到冒犯，她真心地感到抱歉，並誇讚賈斯汀的新歌好聽。不過男方日前在紐約演唱會表演時，演唱〈Cry Me A River〉，這首歌是兩人分手後推出，MV中女主角與布蘭妮打扮相似，劇情暗示是女方出軌，現在再唱這首歌，賈斯汀高調表示：「藉著這個機會，我不打算向任何人道歉」。」指向性十分明顯，對於布蘭妮的示好毫不接受。

小甜甜布蘭妮和賈斯汀曾是樂壇的金童玉女。（圖／shutterstock/達志）

Justin Timberlake takes ANOTHER shot at Britney right before singing Cry Me A River. “I’d like to take this opportunity to apologize to absolutely f-ing nobody.” He is such a pompous douchebag, even after Britney was kind to him & apologized without actually needing to.… pic.twitter.com/AmDwpEzyCS — Lou M. Taylor Belongs In Jail (@lootmtaylor) February 1, 2024

布蘭妮似乎因此被惹毛，在社群發文：「有人告訴我，某些人在街上說我的事！你是想要上法庭，還是像上次一樣跑回家對媽媽哭訴？我並不抱歉！」雙方隔空交火，顯然還是對過去耿耿於懷。小甜甜布蘭妮和賈斯汀約在1999年到2002年交往，3年的感情結束得十分難看，直到22年後還未和解。