台南市4日晚間9時42分傳出地震，芮氏規模3.9，震央在白河區，最大震度3級，地震深度11公里，屬極淺層地震，台南市民多有感晃動，網友驚呼「好大」，並回應「距0206僅2天」似乎對2016年大地震夢魘還在。台南市消防局回應尚無傳出災情。

「台南怕爆」、「距0206只有2天耶」、「好晃」、「以為我頭暈」、「瞬間震一下」台南市4日晚間突然傳出地震，雖震度不強仍有感，因為又在過年前夕，網友立刻回憶起2016年的0206的小年夜大地震，台南市消防局立刻回應尚無傳出災情。