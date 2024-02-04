對於民進黨和民眾黨爆發誰主動打電話喬立法院正副院長「珊昌配」一事，前立委郭正亮認為，柯文哲會信以為真去問陳永興，凸顯柯文哲投機、心不定，至少可以確定柯文哲有跟陳永興轉述這件事，「光是轉述，就是有貪念！」

郭正亮4日在中天電視《張雅婷辣晚報》分析，卓榮泰或林佳龍怎麼會有信心認為民進黨立院黨團會支持黃珊珊當院長？「我如果是民進黨黨團」，怎麼可能支持連一天都沒當過立委的人當院長？因此「珊昌配」不太可能是卓榮泰或林佳龍嘴巴說出來的。一定是一位異想天開、不是民進黨的人、可能是某個中間人講的，可是柯文哲卻當真，所以先推黃珊珊選院長，如果矇到51票就是賺到了。

郭正亮直言，陳永興的文章是說柯文哲來問他「珊昌配有可能嗎？」柯文哲會離譜到講出「珊昌配」嗎？不太可能，所以是有「一個人」跟柯文哲講「珊昌配」，但柯文哲卻相信，柯文哲為何不把「那個人」的名字講出來？

郭正亮說，他不認為民進黨內有人敢講「珊昌配」，傳回去還得了！講這個等於要把游錫堃丟了，怎能做這種事，傳回去黨內風暴是什麼？林佳龍是游錫堃嫡系，難以想像是林佳龍講的。「我也不認為卓榮泰或賴清德會講」，因為離現實太遠了。

「我認為是對柯文哲重要的人講的」，郭正亮推測，柯文哲也認為這個人跟民進黨高層夠熟，所以就問問看陳永興，真的有這回事嗎？

郭正亮認為，柯文哲會信以為真，去問陳永興，凸顯第一，柯文哲投機、心不定，搞不好矇到，所以想試試看。因為如果心很定投自己，就什麼都不聽、不談了。

「問題就是你講出來了，你講出你的貪念」，郭正亮說，所以為何現在大家追究到你這邊，陳永興沒理由要說謊，問題是你為何起貪念？

至於蔡正元說「黃珊珊選院長」表示柯文哲很厲害，郭正亮稱，柯文哲現在都辯解不事他提的，如果承認是他提的，會被政界笑死，怎會幼稚成這樣，相信「珊昌配」是有可能的？是不是蛇吞象？民進黨也通通不能承認，承認等於是背叛游錫堃，罪名很大。

郭正亮強調，現在至少可以確定，柯文哲有跟陳永興轉述這件事，「光是轉述，就是有貪念！」