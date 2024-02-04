針對台糖肉品風波，行政院食安辦4日晚間舉辦記者會，衛福部次長王必勝表示曾提醒中市審慎公布，更喊話「把瘦肉精原檢體交給食藥署」；中市府表示，6次檢驗結果均檢出陽性是事實，堅持把關食安立場是食安處的職責，為求慎重也反覆檢測並於第一時間反應警示。

台中市衛生局日前抽驗國產台糖梅花豬肉片檢出0.002ppm的瘦肉精「西布特羅」，經過初、複驗3次且各採兩種不同方法檢驗6次確認結果，消息引發各界關注。行政院食安辦4日晚間舉辦記者會，農業部防檢署長邱垂章表示，經抽驗採樣45件樣本涵蓋來源畜牧場豬隻血清、毛髮、飼料到同批肉品，皆未驗出乙型受體素。

王必勝表示，檢驗最小可以檢驗出的數值為是0.001ppm，而0.002ppm已是機械能檢出的極限。「西布特羅」相當少見、價格昂貴，人類藥物和動物用藥皆無使用，唯一有的地方是檢驗的實驗室作為標準品，且透過特殊管道進口。

他表示，過去10年內未檢出乙型受體的件數已有1萬9000多件都無檢出。中市府檢驗值低、濃度微弱，雖有提醒中市府審慎調查再公布，中市府仍公布；維護食安是政府責任，但民心安定等也很重要，政府在判斷時應更審慎，並喊話中市府「把瘦肉精原檢體交給食藥署」。

對此，中市府指出，6次檢驗結果均檢出陽性是事實，堅持把關食安立場是食安處的職責，為求慎重也反覆檢測並於第一時間反應警示。同時也表明，產品業者可依法申請複驗，目前剩餘的檢體已妥善保存可供檢驗，將待正式接獲複驗申請後，也會邀請食藥署指導共同複驗，於4個工作天內出具檢驗結果報告。