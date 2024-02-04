國民黨立委韓國瑜、江啟臣1日當選立院正副院長，但才剛成國會新龍頭，「罷免立法院長」竟已登Google熱搜關鍵字，疑似黑韓產業鏈再起。前立委郭正亮4日在《新聞大白話》節目痛批，準總統賴清德縱容綠營側翼瞎起鬨，敗選檢討又寫不出來，就知道這個人這四年會是什麼結果了，也不要怪上任後藍白會怎麼對付他。他並預告，賴清德第一年若做不起來就完蛋了，如果民調沒有超過50％，大概總統也不用做下去了。

國民黨立委韓國瑜1日當選第11屆立法院長，但網路搜尋關鍵字隨即出現「立法院長罷免」的熱門字詞。然而，根據《公職人員選舉罷免法》，不分區立委並不適用罷免規定；因此列名國民黨不分區立委第一名的韓國瑜無法罷免，只能根據《立法委員互選院長副院長辦法》，院長、副院長經全體立委3分之1以上人數提議，出席委員3分之2以上人數通過，得予以改選；其任期至原任之任期屆滿為止。

「能夠罷免的只有國民黨啊，國民黨取消他的不分區，或者立法院委員改選，都是不可能的事情嘛！」郭正亮強調，「還要瞎起鬨，你就知道民進黨這群人有多無聊嘛，1450、綠媒有多無聊。賴清德到現在連個敗選檢討都還沒寫！你認為你勝選嗎？你的得票比蔡英文少了17％，你沒有任何反省耶！然後立法委員少那麼多席，也沒有反省耶？然後還縱容你們的黨公職、1450在搞這種根本不會發生的議題？你都不會講一點話？」

郭正亮質疑，「賴清德啊，你要不要讓綠媒、黨內同志，不要討論那些對台灣沒有幫助的事？你為什麼連這句話都不願意講？你如果是這種心態，那你也不要怪你上任之後，那個藍白聯盟會怎麼對你，因為你到現在還這種心態嘛！」賴清德近日接見哈德遜研究所的人，還說自己保住台灣民主，「那國民黨跟民眾黨只好聯合起來監督你嘛，監督你敗壞台灣的民主！因為你現在就在敗壞啊！」還讓綠營那些蟑螂搞些有的沒的。

郭正亮指出，賴清德第一關就要過傅崐萁這個國會改革特別委員會，這個會期就要進行了，這一關沒過，行政院就是被更強力監督，這個才是正事。看到他敗選檢討寫不出來，又縱容綠營側翼身邊的蟑螂老鼠跳蚤作亂，就知道這個人這四年會是什麼結果了。「第一年你做不起來，你就完蛋了！你民調沒有超過50％，大概總統也不用做下去了！一定是一團亂到底。」