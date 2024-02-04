台中市議員吳佩芸是時代力量在六都唯一的議員，她今天晚上在臉書發聲明指出，已經寄出放棄黨籍聲明書，未來會以無黨籍身份繼續在改革路上努力。據傳綠、白兩黨都有意向吳佩芸招手。

今年31歲的吳佩芸2018年首次代表時代力量參選台中市議員，以9票之差落選，之後到黨中央擔任祕書長，2020年回到台中繼續耕耘地方，2022年捲土重來，以1萬4054票當選議員，是時力在六都唯一的一席議員。

吳佩芸今天在臉書表示，素人參政迄今，仍覺得這條路是艱難的。但覺得很幸運、也很感謝的是，我曾有機會與一群堅持著進步改革、公平正義的夥伴，一起努力過。謝謝有你們，才有現在的我。

吳佩芸指出，看到過去許多夥伴已經離開，無論是退黨，或是離開黨的工作崗位，我相信，大家仍會用其他形式，在不同的角落繼續堅持初衷及理念。

吳佩芸也謝謝黨曾經對她的栽培與提攜，感謝時代力量歷任黨主席林昶佐（創黨總隊長）、黃國昌、邱顯智、徐永明、高鈺婷、陳椒華、王婉諭的付出與貢獻，也謝謝一起合作過的黨工、志工朋友給她的教導與幫助。希望未來在不同的道路上，都能持續推動一個更好的台中、更好的台灣。

民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，已經向黨中央報告此事，吳議員文內也特別感謝國昌老師，民眾黨本來就是多元的政黨，若吳議員有意願的話，民眾黨的大門隨時敞開。