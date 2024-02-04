出國經過海關都要檢查行李，以防止旅客攜帶違禁品入境，網路微博流傳一段影片，一名歐美女子的行李箱，在過海關時，行李箱內異常震動，而海關人員從X光機看到震動物品後，就請這名女子自行處理，而女子打開行李箱卻無法將這震動物品關閉，全程被錄影下來並被PO上網路。

一名歐美女子在過海關時，因為行李箱內有物品在震動，海關人員經過X光機發現是長條狀物品，根據形狀疑似是女性私人用品，就告知女子自己打開將物品關機，沒想到女子接到通知後，立即想到是何種物品，害羞的在旁邊地上將行李打開，但是因為太過緊張，一直無法將私密物品的開關關閉，影片被PO上網，引來網友熱議。

網友看到影片後紛紛留言表示：「這不尷尬了嗎？」、「好美的姑娘啊」、「我有一次在酒店前臺，電動牙刷在行李箱裡突然震動了，前臺非得開箱看看，看到是牙刷一臉失望」、「老公發脾氣了」、「太尷尬了.....」、「沒啥尷尬的姑娘，正常的很」、「電動姊夫？」。