民眾黨主席柯文哲今（4）日出席北區地方謝票茶會，前立委陳琬惠疑惑，北區感恩茶會，李有宜參加了、宜蘭哲友會參加了，「我沒訊息…」。不過，她隔一小時披露，其實答案很簡單啊！「1.我上次已受邀。2.東部可能也有感恩茶會。大家不要見縫插針啦！」

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