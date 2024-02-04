柯文哲北區感恩茶會 陳琬惠：今日最疑惑 我沒訊息 22:392024/02/04 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前民眾黨立委陳琬惠。（陳琬惠提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨主席柯文哲今（4）日出席北區地方謝票茶會，前立委陳琬惠疑惑，北區感恩茶會，李有宜參加了、宜蘭哲友會參加了，「我沒訊息…」。不過，她隔一小時披露，其實答案很簡單啊！「1.我上次已受邀。2.東部可能也有感恩茶會。大家不要見縫插針啦！」 柯文哲凌晨還原「珊昌配」破局真相 喊告民進黨：造謠亂政 讚柯P派黃珊珊角逐立院龍頭是「局中局」 蔡正元：厲害的起手式 綠白「電話門」互相槓上 郭正亮爆驚人內幕：關係鬧翻了 #感恩茶會 #柯文哲 #陳琬惠 #李有宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠白喬立院龍頭爆爭議 謝寒冰批柯文哲：公開透明都騙人的 17:572024/02/03 政治 綠白開撕 柯前幕僚掀陳永興2021年預言 如今應驗自己遭遇 09:372024/02/03 政治 綠白互控喬立院龍頭！吳子嘉爆內幕：「求歡被拒、憤而行兇」 10:212024/02/03 政治 綠委嗆柯用歧視言論轉移放水 白委：別掐頭去尾 13:132024/02/04 政治 親赴台東感恩茶會 侯友宜：「這人」笑就安慰了 16:012024/02/03 政治 綠白喬院長疑雲 黃揚明爆：民進黨想把責任推給柯 00:042024/02/04 政治 柯文哲春聯竟寫「亢龍有悔」 吳子嘉驚呆：中文程度有問題 00:022024/02/04 政治 綠白互咬羅生門 民進黨：沒有授權任何人向民眾黨提議珊昌配 11:382024/02/03 政治 綠白中間人林煜喆發聲了：政治看不到生意場上的道義及誠信 16:352024/02/03 政治 綠白「電話門」 郭正亮猛然發現：1月31日發生大變數 09:302024/02/04 政治 柯P稱「若念大學才能投票…我們已贏了」 綠委：用歧視轉移放水韓國瑜 09:092024/02/04 政治 柯文哲：如選舉改成念大學才可投 民眾黨已經贏了 18:152024/02/03 政治 媒體人點出柯P最大問題 「喬立院龍頭」多處誤判 10:112024/02/04 政治 柯稱「選舉改大學投票」就贏 周榆修：每張選票都重要 16:222024/02/04 政治 曝柯P盲點「到大學投票≠大學生」 游淑慧舉自身為例狠酸：難道我只讀小學？ 13:222024/02/04 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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