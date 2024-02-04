滷肉飯是台灣各地相當常見的美食之一，不過近日有網友好奇，「為什麼雞肉飯的國民美食地位輸給滷肉飯？」，認為雞肉飯的美味、香氣、飽足感都不會輸給滷肉飯，貼文曝光後引發熱議，許多老饕指出，由於滷肉飯做得美味的難度比雞肉飯低，加上雞肉飯的美味水準落差較大，較美味的多是嘉義的火雞肉飯，因此滷肉飯才會成為最具代表性的國民美食。

原PO在PTT發文表示，雞肉飯的美味、香氣、肉塊的飽足程度都不輸滷肉飯，但長年以來雞肉飯的國民美食地位卻是一直不如滷肉飯，過去雞肉飯多會淋上雞汁，如今卻大都淋上滷肉飯的滷汁，導致兩者風味大同小異，使用火雞肉、一般雞肉製造雙重口感的雞肉飯也正在減少中，讓原PO忍不住好奇，「就健康、爽口和美味程度來說，雞肉飯應該都不輸滷肉飯，雞肉飯真的沒有打敗滷肉飯的一天嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「好吃的雞肉飯不多啊！」、「好吃的雞肉飯太少了」、「雞肉飯不是嘉義人在吹，是真的嘉義地區附近的好吃很多，出嘉義縣市後的雞肉飯都沒有嘉義好吃」、「出了嘉義的雞肉飯都超難吃，一堆都弄成雞肉絲乾又硬，反觀滷肉飯，調味不要太差其實都不錯吃，瘦的就看個人喜好」、「因為出了嘉義的雞肉飯有9成跟屎一樣」、「原來不是我自己的錯覺，雞肉飯真的只有在嘉義才有好吃的」。

另外不少老饕認為，「雞肉飯不好做吧，滷肉飯比較簡單」、「雞肉飯水準落差比較大」、「雞肉飯出了嘉義後，一堆雷，滷肉飯全台都可以找到不錯的店」、「滷肉飯的下限比較高、上限比較低，但就因為下限比較高，大多數的滷肉飯還是會比雞肉飯好吃，但好吃的雞肉飯可以贏過滷肉飯」、「出了嘉義的雞肉飯都超難吃，一堆都弄成雞肉絲乾又硬，反觀滷肉飯其實調味不要太差都不錯吃，瘦的肥的就看個人喜好」。