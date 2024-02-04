按照程序，接下來由歐洲議會內一個關鍵委員會就AI法案投票，通過後在3月到4月間由歐洲議會投票表決。順利過關後就可望在夏季前生效並在2026年執行，但法案中部分立法將提前生效。

歐盟執委會三年前提出AI法案，目標是讓從銀行、零售、汽車到航空等大量產業，在使用AI上設定一個全球性標準，並為軍事、防治罪案和安全等領域在使用AI時設定一個界限。

歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）指歐盟提出的AI法案，是歷史性和全球第一個AI法案。

他在聲明中說，歐盟成員國批准12月達成的政治協議，是認可參與協商的談判代表在創新與安全之間找到完美平衡點。

專家最擔心的是生成式AI會強化深偽（deepfake）技術，即利用網路大量影音素材訓練AI演算法，創造看似逼真的虛構影片在社交平台上流傳，從而混淆事實和杜撰大眾生活情節。

歐盟科技事務負責人維斯塔哲（Margrethe Vestager）說，最近美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）被偽造的色情圖片在社交平台上流傳，正突出新AI法案有執行必要。

維斯塔哲在社交平台X發文指出泰勒絲事件，正好告訴大家若邪惡地使用AI是會造成傷害，因此規範AI的應用是相當重要。

德法是最後同意12月政治協議的成員國，因為兩國也在發展AI產業，像法國AI新創公司Mistral和德國Aleph Alpha等，一直遊說各國政府有關AI立法可能妨礙歐洲AI產業發展。

由包括谷歌、亞馬遜、蘋果和臉書等科技遊說團體「電腦暨通訊產業協會」（CCIA）的歐洲資深政策經理德尚普里斯（Boniface de Champris）批評歐洲的AI法案裡還有許多條文並不明確，可能拖累歐洲AI產業的發展與應用。