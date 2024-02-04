他指聯準會（Fed）積極採取緊縮貨幣措施期間，美國經濟呈現驚人的強勁表現。就算利率走高，但目前經濟情勢仍會維持強勁，這表示中性利率可能在上升。

對於現任財長葉倫（Janet Yellen）認為利率正返回新冠疫前低水準的可能性不高，桑默斯也持類似看法，認為美國債息均值在2030年底前可望逾3％水準，高於白宮去年預測的2.4％。

桑默斯預測的美國債息水準，遠超過自2000年來的均值，其中三個月期國庫券利率期間均值約1.5％。這些短期美債殖利率跟Fed基準隔夜貸款利率之間走勢密切，自2008年金融危機以來就持續多年接近零％。

美國1月非農就業人數，從12月的33.3萬人上升至35.3萬人，遠超市場預估的18萬人，他形容這是「非常強勁的數字」。即使Fed過去兩年來持續升息，但就業數據顯示美國經濟相當強勁的態勢會持續下去。

他認同Fed主席鮑爾（Jerome Powell）最近表示3月不太可能降息的說法，因為目前就業數據相當強勁。

桑默斯認為房市對國內生產毛額（GDP）的影響減少，和商品耐用性減弱，都讓美國經濟面對升息卻仍然具有彈性的因素之一。還有聯邦債務不斷擴大和美債利息支出增加，都可能為經濟挹注更多資金而帶動成長。