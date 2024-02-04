台糖梅花豬肉片被驗出瘦肉精引發關注，行政院食安辦4日晚間舉辦記者會公布抽驗採樣45件樣本皆未驗出乙型受體素。中市府4日晚間也公布肉品檢驗過程與6次檢驗結果，並表示6次檢驗結果均檢出陽性是事實；另剩餘檢體已妥善保存，待正式接獲業者複驗申請，將邀請食藥署指導共同複驗。

中市府4日晚間公告，日前抽驗之肉品為1包300公克，共取樣3次並分別進行2種不同方法之檢驗。其中，檢體1採建議方法檢出0.018ppm與公告方法檢出0.015ppm；檢體2採建議方法檢出0.002ppm與公告方法檢出0.002ppm；檢體3採建議方法檢出0.003ppm與公告方法檢出0.002ppm。

中市府說明，依據衛生福利部食品中動物用藥殘留量的公告檢驗方法為「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析」，適用於「畜禽產品」的肌肉、內臟及脂肪中brombuterol等21項乙型受體素之檢驗；建議檢驗方法為「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留『快速萃取』方法」適用於 「畜產品」的肌肉、內臟及脂肪中brombuterol等21項乙型受體素多重殘留分析。

中市府並指出，食安是科學，6次檢驗結果均檢出陽性是事實，而堅持把關食安立場是食安處的職責，經反覆檢測後於第一時間向中央反映並發布新聞稿。另，產品業者可依《食安法》申請複驗，目前剩餘的檢體已妥善保存，將待正式接獲複驗申請後，邀請食藥署指導共同複驗，於4個工作天內出具檢驗結果報告。

中市府強調，台中市食安處2022年3月即取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，亦是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室，市府檢驗方法、步驟均依照國家公告的檢驗方法進行並忠實呈現檢驗結果，中市府將持續貫徹把關食安的決心。