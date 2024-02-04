過去8年，美國一直透過各種媒體，表達對台灣的能源安全的憂心，對於民進黨的反核立場，美國是明確的表示反對。最新的一篇是來自頗有政治影響力的《外交家》(The Diplomat)雜誌，該文特別提到「台灣是已開發國家裡，能源最不安全的經濟體之一。」

該文的標題是：《台灣選舉對能源安全有重大影響》，其副標題是〈台灣新當選的總統，有機會扭轉(前)政府自我毀滅性的逐步廢核路線〉，意思已明白到不能再明白。

「台灣下一任總統是民進黨 (DPP) 的賴清德，該黨計劃在 2025 年之前退役所有核電廠。台灣是已開發國家中能源最不安全的經濟體之一，無法承受核電退役的代價，廢核必會損害其國家安全利益，以及氣候目標。 」

「在現任總統蔡英文的執政時期，台灣關閉了3座核電廠中的其中2座，這給自 2017 年以來，已經發生3次嚴重大停電的電網帶來更沉重的壓力。而且台灣最後1座運轉的核電廠，也將於明年夏天退役。所以，新任的賴清德總統，他迫切需要製定合理的電力計劃，才能確保台灣的能源未來。」

「其實，核能長期以來一直是台灣基載電力的基礎，但是由於政治反彈，其未來變得不穩定。民進黨自成立以來，一直選擇與反核的環保團體結盟，使得他們一直主張反對核能。比如民進黨第一位總統陳水扁，他就率先提出「非核家園」，並提到2025年結束台灣的所有核電，這個政策至今是民進黨的主張，沒有看到修正。 」

「2011年，日本福島電廠發生核外洩災難，增強了民進黨的反核立場，也得到廣泛支持，大量的群眾在往後幾年發動多次大規模反核抗議，衝擊當時的國民黨政府，迫使他們停止核四廠的建設。

然而，在2017年發生大規模停電，造成數百萬美元損失以及民眾的死亡後，台灣也出現保留核能發電的呼聲，並且越來越高。

2018年，1000萬選民中的60%在公投中，否決了全面淘汰核電的政策，但是在2021年，400萬選民又否決了完成核4廠的公投。這又成為民進黨政府反對核能的民意正當性。」

「到了2024年總統大選期間，台灣主要反對黨(國民黨、民眾黨)主張，應重啟已退役的核電廠。就連賴清德在大選期間也表示，他會考慮「至少讓一座反應爐繼續運作，以應對緊急情況」。

然而，如果要做到他所說的這一點，賴總統必須延長台灣最後一座核電廠(核三廠)的運轉許可證，儘管在法規上，更新的最後期限，幾年以前就該申請了。」

「從民進黨的角度來看，要是他們改變反核政策，可能會疏遠原先的支持者，所以他們不願改變。但淘汰核能必然帶來嚴重後果，從包括地緣政治、經濟，以及氣候目標。

在地緣政治緊張局勢加劇之際，淘汰核能將嚴重損害台灣的能源安全。到 2022 年，台灣97% 的能源仰賴進口。蔡英文政府用天然氣取代煤炭和核電的策略，使台灣的發電成本容易受到干擾。除了天然氣的價格波動幅度大以外，要是北京有意，他們可以透過海上封鎖扼殺台灣島，而無需採取全面入侵。而且，台灣的液化天然氣接收站很少，其天然氣庫存只能維持11天。相較之下，核電廠無需補充新燃料的情況下，就可以持續運轉長達18個月。」

「台灣的反核者，一再認定地震可能導致核電廠發生事故，而且核電廠可能在軍事衝突期間，會視為遭到攻擊目標，他們第三個理由是「核反應留下的永久廢棄物，沒有解決方案」。然而，這些擔憂都被嚴重的誇大了，核電廠有著強大的安全設計，使核設施能夠承受最嚴重的地震活動。以1999 年台灣發生史最致命地震「921地震」為例，當天所有反應爐均安全關閉，並在兩天後就重新啟動。

至於核電廠是否遭攻擊，鑑於攻擊造成的污染、損害，以及全球形象，要是台北與北京發生戰爭，北京也不太可能攻擊核電廠。至於核廢料的問題，芬蘭和瑞典等國，目前就正在建造乏燃料和核廢料的永久儲存設施，並非無解。」

「從經濟的角度來看，台灣要是完全淘汰核能，將面臨工業能源短缺的風險。核能可以為台灣最有產值的高科技製造商，提供充足且廉價的電力。2023年核電平均成本為每度電新台幣1.41元。低於再生能源（新台幣 2.27 元）和化石燃料（新台幣 3.57 元）的價格。」

「最後，要是沒有核電，必將危及台灣走向碳中和的路程。政府的目標是到 2025 年，將再生能源佔能源生產的比例擴大到 20%，但目前僅有10%，顯然不可能在一兩年內完成剩下目標。

許多人不知道，核電的生命週期碳排放量，還低於太陽能，因此可以在能源生產脫碳方面補充再生能源。並且，多數再生能源都有「間歇性」問題，核能是提供基載電力的最理想選擇。」

外交家雜誌建議，賴政府應該完成核四廠，並將其運轉，該電廠電力非常強大，可滿足台灣5%以上的電力需求，其他3座核電廠也不該放棄，應在檢查和維修後，延長其使用壽命。

外交家雜誌最後說，如果政治反對聲浪仍無法克服，那麼賴清德至少應該保留台灣的核工專業人才與知識。如果失去那些維護與運轉核能的工業能力、要再重建就很耗時了，至少需要數年時間才可能。要是不喜歡現有的核電廠，那麼小型模組化反應爐也該列為選項，保留核工業人才，將更容在新技術成熟後，部署它們。