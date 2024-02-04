儘管美國經濟前景蒙塵，對於消費者需求與信心帶來部分打擊，但美國企業上季獲利意外強勁。原因包括企業投入成本放緩、更重視成本控制與營運效率，以及市場預期大幅降低。
其中以能源、醫療照護與科技產業表現最佳。約90％的能源企業獲利高於預期，平均獲利較預期高出14％。醫療與科技領域分別約85％與84％的企業獲利高於預估，獲利較預期分別高出近11％與逾5％。
美國第四季企業財報季迄今已過一半，約八成的標普500指數企業獲利優於預期。倫敦證交所集團（LSEG）數據顯示，截至目前為止，2023年第四季標指企業每股獲利年增7.8％，高於第三季的7.5％增幅，可望創下2023年最佳季度表現。
儘管美國經濟前景蒙塵，對於消費者需求與信心帶來部分打擊，但美國企業上季獲利意外強勁。原因包括企業投入成本放緩、更重視成本控制與營運效率，以及市場預期大幅降低。
其中以能源、醫療照護與科技產業表現最佳。約90％的能源企業獲利高於預期，平均獲利較預期高出14％。醫療與科技領域分別約85％與84％的企業獲利高於預估，獲利較預期分別高出近11％與逾5％。
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