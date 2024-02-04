美國第四季企業財報季迄今已過一半，約八成的標普500指數企業獲利優於預期。倫敦證交所集團（LSEG）數據顯示，截至目前為止，2023年第四季標指企業每股獲利年增7.8％，高於第三季的7.5％增幅，可望創下2023年最佳季度表現。