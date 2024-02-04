台糖「安心豚梅花肉片」檢出瘦肉精「西布特羅」，食藥署表示，其共生產2730包、819公斤，通路包括台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯等，已全數售出，流向以南部縣市為主，截至3日晚間各縣市追查統計，已下架55.8公斤，至少有621.6公斤被消費者吃下肚。前立委郭正亮質疑，台糖去年養豬僅18萬頭，遠較往年平均的33萬頭要低，一定有很多外購，甚至不排除包括美豬。政府是不是叫台糖吃下來？要查清楚。

「這個真的蠻奇怪！因為是台中的衛生單位驗出來的，那中央單位就去複查嘛，結果他驗出來是沒有？他去那個源頭養豬場。」郭正亮4日在《新聞大白話》節目指出，這裡就有一個問題，因為台糖去年的養豬量是創近年新低，只有18萬頭，可是他有相當多的加工豬肉產品，「所以他一定有很多是外購的啦！」

「就是說不是他自己養的啦！」郭正亮提到，「所以我不知道這裡的源頭養豬場，指的是台糖自己的養豬場，還是說...你是不是有一些外購...？」以前台糖歷年平均，大概一年養到33萬頭，可是去年特別少。這可能跟疫情也有關係，他就不斷減量。

郭正亮表示，現在各種種豬的疫情都結束了，台灣的疫情也結束了，所以他也許今年就會增加養殖，可是他去年是比較少的。可是他的豬肉的產品遠遠超過18萬頭！所以他一定有很多是外購，「我講白了，不排除包括美豬啦！」主持人王淺秋直呼「重點來了！」

郭正亮質疑，所以台糖要不要講清楚？你到底是什麼東西被驗到？你確定是你自己的豬場嗎？還是台灣本土的豬場？還是美豬？不然請問台灣進口的美豬要賣給誰？去想一想，台灣民間賣豬肉的，他會去買含萊克多巴胺的美豬嗎？這可能性真的不高，因為大家想要標示，說我是台灣豬。所以政府是不是叫台糖吃下來？「這個我們真的不知道啦！」所以這也要在野黨立委去查。

「因為...不太可能說中央跟地方查的結果不一樣？」郭正亮直言，「而且造成那個養豬協會...因為現在快過年了，過年前那個豬肉消費是空前大的！所以台灣的本土養豬協會當然就很生氣嘛！（王：跳起來了）一定的嘛：那台中市衛生單位是在幹什麼？你造成我們的困擾！你現在怎麼洗白呢？所以...我覺得這個要說清楚啦！」台糖要把他去年到今年為止，所有豬肉加工的來源說清楚，而且要快，不然會導致消費減少。