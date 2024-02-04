美國五角大廈將展開對美國空軍進行結構性的重大調整，整合主要的3星與4星級司令部，將戰鬥機、轟炸機與空中加油機整合為一個功能完整的單位，並加強相關的預算和規劃工作，以應對中共軍事力量的快速發展。

網媒《政治》（Politico）引述多名知情人士的消息稱，調整結構的其目標是精簡空軍龐大卻缺乏靈活性的官僚機構，以應對中國的挑戰。自去年9月以來，美國空軍部長弗蘭克．肯德爾（Frank Kendall）致力制訂這項名為「重新優化大國競爭」的計劃，改革內容涉及組織、訓練、裝備與執行任務的方式，同時在國防預算容許的情況下加速啟動新的無人駕駛飛機和無人戰鬥機計畫。

報導說，進行這項計劃是由於「戰略環境發生了重大而危險的變化」，此次太空系統司令部司令、太空部隊中將邁克爾．蓋特蘭 (Michael Guetlein) 在12月13日演講時提到即將到來的一些變化，包括空軍「將取消現有的主要指揮結構」並進行改組。不過，他後來又改口說，這個計劃可能還有變數，目前尚未最後敲定。

美國空軍的結構調整計劃將是自2019年12月空軍太空司令部被重新指定為太空軍臨時總部以來，美國空軍首次改變主要指揮結構。（圖／美國空軍）

報導指出，美國空軍的作戰結構建立在由3星級和4星級將軍領導的9個主要司令部的基礎上，並按職能或地區組織空軍任務。例如，空中機動司令部負責監督空中運輸和加油，而太平洋空軍則為美國印太司令部提供部隊。

消息人士說，這將是自2019年12月空軍太空司令部被重新指定為太空軍臨時總部以來，美國空軍首次改變主要指揮結構。

新的計劃中將把空軍的飛機是按其類型進行重組，將調整為由不同功能的飛機混編組成功能完整的戰鬥聯隊。空軍發言人表示，這種新型的空軍聯隊編組方式還未送達「高級領導人」的會議上進行討論。

上述的想法被認為是回歸上世紀90年代曾用過的編組方式，當時美國空軍將愛達荷州芒廷霍姆空軍基地（Mountain Home Air Force Base）第366戰鬥機聯隊曾奉命改造為「複合型聯隊」，聯隊中將包括摧毀敵方防空系統的電子戰機，以及空優戰機與空中加油機等等，都由同一個指揮系統進行，以增強協調能力並提高作戰效率。不過，這個計劃最後由於資金問題而終止，此一複合型聯隊最終還是回歸到全戰鬥機聯隊。此後只有在各種演習期間，不同型號與功能的飛機才會聚集在一進行戰術協調訓練。

報導說，這並不是美軍首次有軍種進行內部結構改革，2020年，時任海軍陸戰隊司令戴維·伯傑(David Berger) 上將曾公佈他的《部隊設計2030》概念，這是一次徹底的重組，海軍陸戰隊擺脫了所有坦克和傳統牽引火砲，轉而採用車載火箭、無人機和精準彈藥。目標是讓海軍陸戰隊變得更輕、更快，並且更有能力在太平洋上進行跳島作戰，而這項改革的主要目的也是為應對與中國之間可能發生的軍事衝突。