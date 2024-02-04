男星霍建華近期到大陸拍戲，先是與劉亦菲合作《玫瑰故事》，接著又和朱珠、李凱馨拍攝《他為什麼依然單身》，近期劇組殺青，女星李凱馨曬出與霍建華的親密摟肩照，沒想到貼文一公開就被網友罵爆，認為霍建華已經結婚，這麼親密不合適。

有「最美藝考生」之稱的新加坡女星李凱馨父母都是演員，小時候就在北京念讀書，長大後被香港導演許鞍華相中拍廣告出道，24歲的她前陣子和霍建華一起拍攝，劇組殺青後她和霍建華聚會，與對方額頭貼額頭，霍建華一手搭在她的肩上，紳士的他手握拳避免碰到女方；李凱馨寫下：「好開心殺青了以後還可以一起聚，謝謝華哥，永遠那麼照顧和疼我這個妹妹，在劇組裡有你的日子真的很快樂！也謝謝Ruby姐的熱情招待和認可，好快樂遇見你們。」

這樣的文字和照片立刻引起大批網友的吐槽：「這樣親密的動作、文案合適嗎」、「心機滿滿」、「好綠茶的味道」、「兩個人都沒有邊界感」、「是要搏流量？」、「綠茶代言人」、「感覺結婚的人夫和女生這樣勾肩搭背真的不太好」。

但也有網友指出，李凱馨貼文第二張照片就和林心如靠在一塊，明顯林心如也在場：「有些人惡意別太大了」、「人家老婆都還沒說啥呢」、「都挺大方的，多好，拍個照還弄成了狗血劇情了，真是笑死」、「有些人管得真寬」。