凱基投顧指出，2022年全球折疊機出貨量年增80％、至1,410萬支，滲透率1.1％，預期2023、2024年出貨將持續年增57％、55％，至約2,210萬支與3,430萬支。南韓三星於多個海外市場中市占率最高，大陸市場則主要由陸系品牌瓜分；預期折疊機需求上揚，而陸系品牌市占率擴張將為台灣軸承廠商帶來商機。

高盛證券指出，軸承股王富世達來自折疊機的營收比重達85％，預期在以下幾大利多刺激下，折疊機軸承2024、2025年營收將成長162％與63％。首先，折疊機售價從1,000美元以上，降價到600～700美元，價格愈來愈可以負擔，而且折疊款式也更為多樣，加上在智慧機飽和的市況中，品牌廠深怕於激烈競爭中掉隊，富世達產品的滲透率水漲船高。

其次，富世達客戶基礎從大陸品牌擴張到全球一線大廠，展現其技術領先能力，以及可以幫助智慧機品牌廠快速推出新款的研發、生產能力。再者，智慧機市場需求趨穩，讓品牌商更願意推出新款設計來吸引消費者。

外資估計，富世達獲利正式進入爆發期，每股稅後純益（EPS）由2023年的10.84元，暴增逾倍、至2024年的27.59元，2025年再大增到44.69元，憑藉高昂獲利動能，支撐本益比評價向上。