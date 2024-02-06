衛福部今天公布國內新增3家醫學中心，全國醫學中心數來到22家。（圖／衛福部提供）

衛福部今天宣布，台灣自原本19家醫學中心，破例再增3家，分別為台北慈濟、雙和、新竹台大分院，全國醫學中心數創下22家，意味著民眾就醫、門急診部分負擔也將提高。督保盟發言人滕西華痛批「這就是政治利益！」，民眾什麼都沒做就要被懲罰，政府未對醫療體系做規劃，這樣的升級對醫療發展是弊大於利，「三級醫院還要存在嗎？」

滕西華表示，台灣醫療分成三級醫院，醫學中心、區域醫院和地區醫院，另外還有基層診所，但衛福部每年舉辦的醫院評鑑，好像在告訴民眾「醫學中心比較好」，導致醫院不斷追求醫學中心，但又強制執行分級醫療，不要讓民眾去醫學中心看病，「一般醫院存在的意義是什麼？」

滕西華說，原本醫學中心的天花板不打開是一種政策默契，但從前幾年開始，包括亞東醫院和萬芳醫院的醫學中心地位可能會不保，各家醫院都開始爭取，包括此次的慈濟、甚至基隆長庚、部桃或南部的義大、中部嘉基，中部亞大等，並不是只有北區先完成評鑑，今年還有其他醫院也都躍躍欲試。

滕西華表示，如今健保資源早就已向大醫院傾斜，如今醫學中心也增加，地區醫院經營恐怕更為雪上加霜，政府不但沒有對醫療體系的發展做整體規劃，更顯示醫學中心的升級都是政治考量。

尤其，對民眾而言，什麼都沒做健保費和部分負擔就要增加，原本在這三家醫院是區域醫院，升格醫學中心後，患者就要被強制轉診到醫學中心以下的醫院看病嗎？她直言，除了醫院高興外，政治高興、衛福部高興，「請問誰還高興？健保高興嗎？」