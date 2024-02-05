培育在地人才 看見照顧工作價值

文化健康站發展以「族人照顧族人」及「因地制宜」的照顧模式，草創時間於104年設立5站，進用12名族人照服員，至今已設立38站，進用86名族人照服員。另針對文健站特殊需求，提供臨時廚工及司機職缺，創造族人在地工作機會，吸引族人返鄉工作。

除開創就業機會外，桃園市府積極培育在地專業照顧人力，112年開辦照顧服務員考照訓練班，參訓人數90人結訓人數86人。此外，自106年起開辦照服員訓練課程迄今，完成培訓超過420名學員，達311名從事照服工作，為長照產業注入服務量能。

為讓辛勞的照服員被看見，112年首次開創「績優照顧服務員」獎項，楊梅文化健康站績優照服員丁芙蓉，著重長者健康，邀請擁有體適能證照講師進站，有效強化原住民族長者身體肌耐力，更結合教育部代間教育計畫老幼共學圓夢，連結中央大學進行共學與交流。大溪文健站績優照服員曾紫釩從小由長輩帶大，擅長與長者互動，當站內長者生氣、吵架時，可理性處理各種事件，帶領雙方彼此接納和解，她更在下班後進修，學習長者失能及體適能課程設計。

活力健康樂齡 延續傳統文化

文化健康站強調傳統結合創新的照顧服務，除到站接受簡易健康照顧，桃園市政府原民局更積極辦理體適能巡迴活動，從衛教宣導、暖身啟動、體適能檢測開始，依長輩狀況帶入拳擊有氧、敏捷訓練及彈力帶訓練逐步加強長輩體能，自111年起深入原鄉部落、教會、里民活動中心、都會區聚落、天幕及橋下廣場等場域辦理26場次、218小時，達6480人次參與，讓延緩失能服務觸及更多原住民長者。

此外，針對文化傳承方面，桃園市原民局為推廣族語，在112年首次辦理文化健康站長者歌謠讚，共計32組隊伍超過500名長者參賽，更鼓勵年輕族人共同組隊，透過與長者練習的過程，促進跨世代交流，以青銀共創方式傳承文化，攜手用族語譜出最美的旋律。（桃園市原民局廣告）