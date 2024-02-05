桃園人口數於112年6月正式突破230萬大關，是六都最年輕的宜居城市，桃園也是全台新住民宜居的友善城市，支持年輕爸媽、雙薪家庭能兼顧職場及安心生養，打造桃園友善育兒及新住民環境，是市府團隊首要目標。

鼓勵生育 當爸媽最強後盾

桃園自104年起開辦生育津貼，每胎3萬元，並自111年12月25日起提高補助，第2名子女發放4萬元、第3名（含）以上子女發放5萬元，雙胞胎或三胞胎者，每名加碼1萬元。

此外桃園現已設置22家公設民營托嬰中心及22家社區公共托育家園；對雙胞胎與第3胎以上之家庭及特定資格弱勢家庭，保留一定比例名額優先收托。112年更於復興區增設1家社區公共托育家園，為全國第1處設置於原住民自治區之托育機構。

另於居家托育服務中心設置3處定點臨托據點（中路四號社宅、楊梅一號社宅、中壢一號社宅），提供家有滿6個月至未滿6歲幼童家長依需求預約臨托服務。

親子館不定期更新環境布置，增加趣味及新鮮感，圖為中壢五權親子館愛麗絲夢遊仙境主題風格。（圖／桃園巿政府社會局提供）

為讓家長掌握育兒大小事，「桃園育兒資源網」統整桃園育兒福利補助、托育資源、親子館、兒童發展等資訊，便利民眾上網就能快速取得育兒相關資訊，協助家長尋找合宜的托嬰中心或居家保母。另設有23處親子館，提供供0至6歲幼兒及家長共學、共玩空間，並辦理諮詢、活動、講座、發展篩檢等專業且整合的育兒服務；更運用3輛行動親子車，以移動式服務概念，保障偏鄉享有資源。

提升新住民適應能力

為提升本市新住民在臺生活適應能力，辦理生活適應相關課程與活動。112年度培訓新住民輔導員，於新住民生活適應班課程中，陪伴新住民及家屬學習，課後也持續關懷。

「新住民培力中心」為新住民專屬就創業平臺，提供就創業培力課程、創業講座/工作坊、創業諮詢輔導、就創業諮詢窗口等服務。

此外，為提供語言友善措施，市府自112年4月27日於3樓增設洽公通譯服務，每周二、三下午2時至5時提供越南語、每周四、五下午同一時段提供印尼語通譯，有需求者，可於服務時段前來，或預約當日通譯服務時間，服務電話（03）3322101分機6324。

為使新住民有表達意見及文化之管道，112年12月9日發行新住民專屬刊物。另推動新住民文化活動，包括節慶、傳統儀式等，讓新住民重溫家鄉氛圍。（桃園市政府社會局廣告）