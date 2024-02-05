因應電商是現今重要的行銷管道，桃園市政府青年事務局為扶植青創團隊，2023年成立桃園第一處OMO（Online merge Offline，虛實融合）電商拓展加速器「中路電商基地」，進一步整合電商平台推出特別合作企劃及全方位輔導計畫，並在桃園市政府全力支持下，透過電商平台提升產品附加價值及品牌能見度。

桃園市長張善政說，宏碁電腦創辦人施振榮曾提出「微笑曲線」理論，曲線左邊附加價值高是因專利及技術，中間附加價值低是「毛三到四」的製造部份，而右邊附加價值高則是由於行銷，因此施振榮帶領宏碁電腦建立品牌，期盼往微笑曲線兩邊前進。青年局輔導在地青創團隊，也兼顧微笑曲線的高附加價值，除了協助研發產品，並打造完整的電商通路上架計畫，全力助攻青創團隊拓展商品通路。

整合通路 提升品牌能見度

桃園市政府在中壢一號社宅內，打造「ONE HOW SPACE地方創生基地」。（圖／桃園市政府青年事務局）

青年局長侯佳齡指出，T-SELECT中路電商基地在軟體服務部分，提供完整的電商輔導計畫、通路合作計畫、產品及商業模式分析、一對一專業輔導及課程等服務；硬體服務則包括商品展示區（媒合區）、商品攝影棚、實景攝影棚、直播室、物流室、電商教室及會議室等，開放新創團隊及學校登記使用，協助青創團隊透過大型電商平台拓展通路，提升產品曝光機會。

她也說，2023年桃園市政府首度於電商平台momo銷售「T-select桃園嚴選電商活動商品」，媒合400個以上桃園各類青創、農創、文創、地創及社創團隊品牌商品，包括參與2023美國CES（消費性電子展）青創團隊「膜淨材料」研發戶外隨身除菌淨水器，以及智能設計「鑪集—咖啡電動慢磨機」等新創商品，盼發揮以大帶小的凝聚力，全力挺青年創業。

匯聚創意 深化地方創生

桃園市政府鼓勵青年投入地方創生，青年局也在中壢一號社宅內，打造「ONE HOW SPACE地方創生基地」，提供空間讓青年團隊展售及策展，尤其鼓勵青年團隊結合地方特色，發展多元的收益模式。目前ONE HOW SPACE地方創生基地內，已有咖啡廳團隊「日日誌IN BAR」進駐展現高品質的咖啡拉花；另有寄售商店策展團隊「金山所在」以桌布呈現日本時代中壢地理環境、以及「慢飛超人布藝young」回收二手牛仔褲再製為實用背袋或飾件，展現年輕人創意。

侯佳齡表示，ONE HOW SPACE提供地方創生等青年團隊展售及策展空間，並提供驗證產品市場接受度的場域；未來基地內將定期舉辦各式策展、手作體驗、推廣講座及交流工作坊等，透過匯聚在地青年的創意及力量，與在地居民一起投入永續行動，深化地方創生的行動與能量。（桃園市政府青年事務局廣告）