八德之肺大湳森林公園 體驗閩南文化

占地16.6公頃的八德大湳森林公園，是全桃園市占地最大公園，被譽為「八德之肺」，前身為保一總隊大湳營區，園內生態豐富，也規畫多元的景觀場域，包括中央水池、林間草澤、蝴蝶花園、森林學堂、休憩草原區等，並保留昔日司令臺、碉堡和大隊部等建築，同時將舊營舍打造為兒童玩具圖書館及八塊厝民俗藝術村，是小朋友最喜愛的玩樂空間及閩南文化保留推廣的多元場域，適合闔家出遊，享受大自然綠意盎然。

賞櫻賞景泡湯趣 邀玩家「探索北橫」

北橫是桃園的後花園，浪漫櫻花季從每年1月底揭開序幕，各種不同品種的櫻花接力點綴山頭，有山櫻花、八重櫻、吉野櫻、昭和櫻、富士櫻、千島櫻等，色彩斑斕美不勝收，闔家悠閒遊北橫，欣賞山中浪漫美景。此外，冬遊北橫泡暖呼呼的溫泉也是一大享受，甫改造完成的羅浮溫泉，屬優質的碳酸氫鹽泉，俗稱美人湯，遊客能陶醉在山林美景中，沉浸在溫暖舒適的「美人」溫泉浴。

除了欣賞北橫美景及享受溫泉之外，桃園市政府觀旅局打造全新「探索北橫」觀光系列品牌，重新詮釋北橫一年四季多元旅遊型態，推出六大主題「探索北橫」，透過山岳健走、生態農遊、部落體驗、人文走讀、尋訪祕境、戶外旅拍、公路旅遊、極限運動等探索北橫：「文藝復興」進入溪口部落體驗泰雅人文巡禮。「知竹常樂」進入卡普部落體驗復興桂竹農趣。「獵徑尋蹤」神秘雪霧鬧部落實境體驗原民狩獵迎娶生活文化。「躍動青春」一日高空彈跳與台沏茶文化跳Tone舒壓體驗。「泰山歷險」享受東眼山柳杉林中進行高空活動與環教食農。「溪遊山水」巡古大溪與體驗石門水庫藍色公路之美。

新溪口吊橋。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

搭遊艇玩藍色公路 享受壯觀湖光山色

除能沿著秀麗的北橫公路探索北橫外，還能乘著遊艇沿著藍色公路親近山林，感受別有風情的旅遊體驗，湖光山色不同的美麗景緻盡在眼前，趁著滿水位時乘船直達新溪口吊橋，免爬坡、免塞車，享受大漢溪與群山環抱的壯觀風景。

北橫也是很多自行車及重機騎士喜愛的路線，可惜過往沿線缺乏休憩據點，為此桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟著手將經國紀念館重新翻修，打造北橫起點第一站，規畫北橫遊客中心成為嶄新北橫旅遊線的起點，除了提供旅遊諮詢，介紹北橫旅遊景點、生態資源外，設施完善的北橫遊客中心還設有「北橫之驛」餐廳及在地特色小農市集，並規畫完善的停車場，迎接造訪北橫的車友、山友及遊客來此駐足、遊憩，是個多功能的補給站，歡迎喜愛山川風景的朋友走訪北橫。（桃園市政府觀光旅遊局廣告）