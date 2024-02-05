一人申請、全棟受惠！新竹市消防局、都市發展處致力提升6樓以上老舊大樓火災時逃生避難安全，針對老舊大樓建築物，推動非六都第一補助「3燈2器1門」之消防設備更新、首次檢修申報補助及防火門，統計該專案自111年8月至112年底，3燈2器共有308棟施作完成；檢修申報共有213棟施作完成，防火門計有101件防火門、156件門弓器、130件推桿和18件鉸鍊的完成修繕更新。

輔導修繕消防設備

守護市民生命安全，是市府最重要的任務！為解決老舊大樓消防安全設備不足、各樓層防火區劃的問題，市府推出「3燈2器1門」老舊大樓補助案，且災害預防工作必須結合公助及自助，新竹市消防局111年到113年度分別編列800萬元、1500萬元及800萬元預算；都發處111年度及113年度也分別編列900萬元預算。

協助大樓更換滅火器。（圖／新竹市消防局提供）

3燈為緊急照明燈、避難方向指示燈、出口標示燈，2器為滅火器、獨立式住警器。依消防法第6條規定，住戶有設置並維護消防安全設備之義務。111年起所推專案補助主要對象為民國84年6月27日前領得使用執照的老舊大樓，先將住戶遇到火災時，初期應變所需的警報、滅火及避難逃生等基本功能先補足，透過檢修申報體檢後，逐步輔導修繕所有消防安全設備。

113年擴大補助對象

113年起將延續辦理補助且升級為2.0版，補助對象擴大至民國92年12月31日前領得使用執照且消防安全設備不合格之6樓以上大樓，同時提供無線連動型之住警器供受補助對象選擇，該型式住警器只要其中1個住警器偵測到火災，將同時連動其它的無線住警器一起發出起火處所名稱之警報語音，有利於通知相關樓層人員發生火災的區域位置，以利人員進行滅火、避難引導等火災初期應變，俾降低火災傷亡，保障大樓居民基本消防安全。

都發處指出，市府自111年起即對84年6月27前領得使用執照的老舊公寓大廈補助防火門修繕更新，以利完成相關公安申報作業。另外，市府也編列113年經費，放寬建築物在92年12月31日前領得使用執照之建築物得申請補助，呼籲市民踴躍提出申請防火門修繕申請。（新竹市消防局廣告）