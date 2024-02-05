新埔鎮旱坑社區 黃澄柿餅之鄉

旱坑社區因丘陵地形加上獨特「九降風」氣候，造就柿餅發展已有170年之久，如今每年可生產約400萬斤、占全國九成產量。近年更積極轉型，以觀光休閒教育園區的姿態展現在國人面前，每年達35萬人次造訪。每年入秋，黃澄澄地曬柿景色，已成為新埔深植人心的印象。

居民也利用柿餅製程的農廢果皮熬汁染布，發展獨樹一幟的「柿染」，運用在布料、服飾、抱枕、杯墊等各種生活用品上，不僅美觀、實用，更是物盡其用。此外還設計柿染體驗課程，更開發萃取柿單寧研製的保養品，徹底發揮客家人勤儉、惜物精神，也為柿產業找到新的可能。

同時重啟自古傳承的炭窯、涼井等，讓傳統風貌重現於今，經過整理、美化後成為休憩新去處，也結合燒炭窩古道、旱北古道等踏青路線，讓社區不僅保有農村的樣貌，也深具教育、傳承與休閒等不同面向的味道。此外，旱坑社區將剪黏、花燈等傳統文化發揚、傳承給下一代，在每年「天穿日」的迎天穿活動上，秀出花燈亮麗登場。

北埔鄉南外社區 蝴蝶生態豐富

南外社區其實是由南坑、外坪2村聯名而來，該處地廣人稀，至今仍保有舊時農村的風貌，且蘊藏豐富生態景觀與景色，尤以共1413階的新竹縣最長步道「千段崎古道」、被稱為天空之城的新竹縣最高三合院「姜家大院」，以及蝴蝶生態最為人所知。

在居民自發性參與下，活化蝴蝶生態池、隘寮、蝶道、蝴蝶廊道，每年舉辦「蝴蝶季產業活化活動」，數年下來已成社區必要年度特色活動，在夏季時吸引愛好者呼朋引伴前來賞蝶，尤其蝶形生態池還獲得112年新竹縣社區景觀營造類建築園冶獎。

除了賞蝶，南外社區也發展「與蝶共食」概念，取材在地栽種的蝴蝶食草如月桃、艾草、桑葉等，搭配客家常用青草或香氛植物，如魚腥草、甘草、肉桂等而成的「南外蝶村茶」，成為極具在地特色的伴手禮。

而原有1413階的千段崎古道因失修頹圮，僅存400多階，3年來由居民結合志工逐一修復、重建，成為休憩健行的絕佳去處。在古道的另一頭，能通往被稱為天空之城的姜家大院，是新竹縣地理位置最高的三合院。原本的姜家大院因人口外移後荒廢，近年經過整修，已成登高望遠、懷古幽情的全新景點。

南外社區蝶形生態池榮獲112年建築園冶獎。圖／新竹縣政府、旱坑、南外、南埔社區提供

北埔鄉南埔社區 水圳友善耕作

位在北埔老街附近的南埔村，擁有百年歷史的水利灌溉系統「南埔水圳」，造就南埔自往昔即成北埔鄉的穀倉。而今，則以推廣友善耕作農業為主，建構環境教育場域，落實「從生產到生活、從種子到餐桌」的食農教育，推出像是南埔圳巡禮、農村體驗、草繩製作等教案行程，能夠來此體驗到插秧、割稻、打草繩、鹹菜季、做鹹鴨蛋、採桶柑、拔蘿蔔等活動，相當寓教於樂。

南埔的文化也獲得傳承，如有形的古厝、三合院、錦繡堂、金鑑堂、金剛寺、古農具館、百年水車洗衫亭等。其中，重要文化財「錦繡堂」已有百年之久，且獲整修後妥善保存。其他富有歷史的建築，也在農村導覽的過程，將先人的智慧傳達到遊客的知識庫中。

另一項重要的文化則是特有的「石爺公」信仰，慶典至今已傳承百年，如今除原有的祈求兒童平安成長含意，更結合成年禮、換絭、解說服務、導覽設施等活動，讓「石爺祭」聚集居民積極籌劃、參與，發揚在地特色與客家傳統文化。（新竹縣政府廣告）