雲林縣北港武德宮是台灣最大、最早的財神廟，主祀以中路趙公明為首的天官五路武財神，短短數十年間，從地上一只香爐發展成占地7000坪的巍峨大廟，分靈超過7000遍布海內外，可說是有人的地方，就有武德財神信仰。

天官武財神趙公明道號「金龍如意正一龍虎真君」，當廟方開壇濟世時，也經常能看到武財公以「金龍」自稱，因此甲辰龍年，可說是武財公的本命年！有鑑於此，走春定要來向武財公請安求財，以祈新的一年事業、財運得「神助功」！

24小時不關廟門，重點時刻、求財法門要記牢

北港武德宮作為台灣財神信仰的中心，求財人潮絡繹不絕，尤其是春節期間，單日參拜人次高達17萬，為了讓每位信眾能好好向武財公請安拜年，祈安求財，廟方新春期間24小時不關廟，信眾可避開尖峰時段（09:00-17:00）蒞臨參拜。

廟埕天地雙庫。（圖／買樂文創團隊）

大年初一子時起，廟方會在特定時段發放「天官賜福」錢母小紅包，內含2枚嶄新的一塊錢硬幣，取其台語諧音「利」字發音，要讓信眾有財又有利，廟方同時斥資百萬，在20萬包的錢母中額外隨機混入300包2枚各兩分的999.9純金財神與虎爺造型紀念金幣，讓民眾求得財神爺的紅包之餘，還有機會額外獲得財神爺的眷顧。

初一卯時開廟門，武財公降駕揮鸞，揭示新年四季運勢，讓你搶先掌握年運，除此之外，不同的生財法門，如消災解厄植福進財的補財庫金、庇佑整年財運亨通的財神燈、財神爺的金庫財寶箱等，助信眾新的一年財源廣進。

正月初四北港接財神

接財神，是華人新年的重頭戲，武德宮恪守傳統，每年都會隆重舉辦接財神儀式，彰顯對財神信仰的重視。大年初四子時，鐘鼓齊鳴，來自全球各地的信眾齊聚廟埕，由鸞生與禮生淨聖道，為神駕開路，武德宮管委會、數以萬計的信眾一同於廟前分列，恭迎列位神聖回駕。

當團拜圓滿，十方善信執持的香落入財神主爐，煙霧繚繞後，「金龍」躍然而出，代表諸神已安座於殿中，將繼續賜福賜財，庇佑萬民！隨後武財公降駕，率領各殿奉祀的神明揮鸞，開出祝賀新春的鸞文。如此莊嚴，又靠近財神爺的接財第一現場，絕對值得親臨體驗。

武德新地標：地庫

榮獲金氏世界紀錄的金爐天庫，有天上國庫之意，當年在興建時，武財公便開示了日後要另建「地庫」，呈天地庫相對稱的格局，丁酉年（106年）起地庫興建再度倡議，要為娑婆世界眾生指引一條明路，經神駕逐步核示指引，祖廟開始正式規畫地庫。

地庫的位置，於廟埕天庫對稱處，兩者基底、高度、爐型與爐身意象均相同，不同之處在於爐頂的設計，天庫爐頂為六角、地庫則為八角，而地庫的泥塑、彩繪，均由國寶巨匠操刀完成。地庫預計將於癸卯年年底完工，新年走春之際，敬邀您佇足欣賞，感受天地雙庫的雄偉震撼。（雲林縣北港武德宮廣告）