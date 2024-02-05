「台中市社會住宅17租」是台中社會住宅版的591，取「一起租」的諧音透過平台24小時線上小助手整合服務，幫大家一起輕鬆找社宅、選社宅、住社宅，更便利、快速的找到心中理想的家。

政府版591 操作流程像選課簡單

「台中市社會住宅17租」提供市民活潑友善易上手的租屋體驗，網站上可以輕鬆了解台中社會住宅申請資格、基地位置，還有社宅外觀、房型等照片，就像選逛飯店房型，住宅及店鋪等資訊一目瞭然。社宅抽籤後，透過網路即可瀏覽平面圖查找選取心儀的房型、車位，並依照志願序放入清單，操作流程如大學線上選課一樣簡單。

「數位生活管家」提供與社區最簡單與快速的連結方式 民眾入住後可透過社區公告、活動快訊，迅速了解社區最即時的活動，也可持手機快速查找及領取自己的包裹信件、查看繳費通知、帳單及借用社宅公共設施；報修功能透過360實景報修使物件清楚明瞭，直覺了解報修物件，並透過系統隨時掌握修繕進度。

台中市都發局「社會住宅智慧服務平台」中的「數位生活管家」提供與社區最簡單與快速的連結方式。（圖／台中市政府都市發展局）

社宅數位服務 快速找到理想的家

共同好好生活在一起，就是守候家人的方式。社會住宅智慧服務平台重視使用者居住體驗，透過一站式入口網提供民眾更完善的數位體驗，2021年以「台中社宅的數位服務塑造」為設計主題拿下服務設計類「金點設計獎標章」，更於2022年獲得IDC 2023台灣區未來企業大獎的肯定。

台中社會住宅興辦即將邁入第6年，透過數位治理的導入，提供友善易用、普及性高的政府數位服務，讓民眾從申請到入住，獲取資訊更簡便即時並減少紙本行政負擔，快速即時的串聯所有市民、市府局處及共好夥伴的能量，構築更方便、更有感的社宅數位服務。（台中市政府都市發展局廣告）