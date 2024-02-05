台中捷運綠線是不少市民日常通勤、上學的交通工具，使用公共運輸定期票乘車，每月省下不少錢，對於外地來台中旅遊的旅人，台中捷運則推出3款旅遊票，分別是1日票、24小時票跟48小時票，可視時間安排搭配，啟用後到使用時限前無限搭到飽，暢遊台中。

捷運綠線 搭配Ubike

捷運綠線是台中市第一條捷運路線，2021年4月25日正式通車，路線起自北屯總站，途經松竹路、北屯路、文心路、建國路，終點位於高鐵臺中站，共設置18座車站，其中，高鐵臺中站是三鐵共構，方便民眾轉乘高鐵、台鐵，台鐵旅客也可在松竹站、大慶站轉乘捷運。另外，各捷運站均設有Ubike租賃站，以及多條公車路線行經，透過捷運與周邊其他交通工具整合，並導入智慧交通技術，讓捷運融入市民日常生活。

搭乘台中捷運到捷運高鐵臺中站，轉乘公車綠1線到聚奎居，聚奎居中西合壁的建築風格深受網紅、婚紗攝影喜好。（圖／台中捷運股份有限公司）

此外，中捷綠線沿線有許多景點，搭配Ubike、公車可以享受低碳、環保又舒適的小旅行。台中周邊有不少登山步道，其中最為知名的就是大坑登山步道，從捷運舊社站轉乘922線、922延及觀光公車66副（週六、日行駛）公車即可抵達，爬完山後可就近在大坑享用美食，再搭乘捷運到文心崇德站，前往民俗公園欣賞傳統閩南式建築。

歌劇院 文青之旅

不只踏青路線，搭乘捷運也能規劃文藝之旅！以「美聲涵洞」為設計概念的台中國家歌劇院鄰近市政府站，欣賞完建築工藝之美，再搭車到文心森林公園站，走訪文心森林公園及圓滿戶外劇場，體驗結合表演藝術與戶外休閒空間，接著轉往聚集文創小店的審計新村，這裡好吃、好玩又好拍，絕對不虛此行！

探訪古蹟 當網美

如果想探訪古蹟，搭乘捷運到南屯站後，騎Ubike到萬和宮、南屯老街，再到捷運高鐵臺中站，轉乘公車綠1線到聚奎居，聚奎居中西合壁的建築風格深受網紅、婚紗攝影喜好，園區提供旗袍租借體驗，換上旗袍彷彿穿越時空。

中捷公司為了讓旅客輕鬆玩遍台中，貼心推出3款旅遊票，分別為1日票（售價120元）、24小時票（售價150元）及48小時票（售價250元），自啟用後，可於期限內不限次數、不限里程搭乘中捷，民眾可依行程選購，能省下許多交通費。旅遊票在中捷各車站詢問處均有販售，且票面是由獲得德國紅點包裝設計獎的邊境實驗室設計，版面設計融合台中捷運與台中風貌，清新脫俗，使用後還可留下做紀念。（台中捷運公司廣告）