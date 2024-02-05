位於清水區的高美溼地被譽為「人生必去一次的景點」，豐富的溼地生態、冬天過境的候鳥及西海岸落日美景配上風力發電機的浪漫景色，吸引許多民眾前來。

高美溼地 景觀橋看夕陽

高美溼地不只自然資源豐沛，周邊的地景藝術也值得一看，圖為《美麗的蟹逅》作品。（圖．臺中市政府）

高美溼地自然景觀優美，也建設高美溼地景觀橋，跨越120公尺寬的清水大排，雙弧曲線橋面總長265公尺、寬7.2公尺，兩側引道總長132公尺。該橋最初以融合夕陽、溼地及風力發電機等景觀特色，連結當地竹篙撐船的歷史人文，2年打造出國內首見的特殊橋型，周邊搭配完整自行車路網與遊憩觀景空間，可望進一步提升海線觀光品質。

梧棲漁港 漁貨小吃尚青

梧棲漁港是臺中市第一座機漁船港，港內規畫的漁業專區，可容納50噸以下漁船300艘，現在的梧棲港因有效推行休閒漁業政策，已轉型成集生產、銷售、觀光、娛樂為一體的綜合性休閒漁港，不僅可以購買漁貨還有許多在地小吃，吸引許多遊客前來。

美麗蟹逅與螺的呼喚

此外，海線也有一系列藝術家打造的海線風情意象化裝置藝術，例如有著童趣外表的《美麗的蟹逅》及《螺的呼喚》，將藝術與潮間帶溼地地景作一完美結合，呈現濱海地區的公共藝術風情。（臺中市議會廣告）