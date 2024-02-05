「徵的就是你」擴大招募義消及災害防救志工，打造防災幸福城市

隨著國際社會腳步，政府對於志願服務推動與發展扮演更積極主動角色，除藉由「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」及「強化災害防救志工協勤量能中程計畫」汰換裝備器材及充實人力，並結合民間力量投入防救災工作成為刻不容緩任務，義消及災害防救志工熱忱加入對於保障人民生命財產安全起到了關鍵作用，歡迎加入義消及志工行列，一同守護人民生命財產安全。懇請有意願加入義消及災害防救志工夥伴，逕向本縣消防局(04-7512119分機269、277)洽詢相關資訊，讓我們一同守護美好家園。

濫用救災救護資源，荷包恐大失血

救災分秒必爭，常有民眾撥打119謊報火災或救護案件，1個月內甚至高達上百通，彰化縣消防局呼籲民眾，珍惜救災、救護公共資源，請民眾切勿無故撥打119謊報火災、救護案件，如有違法情事，將依消防法第36條處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，請將救災、救護資源留給真正需要的人。

救護資源真有限漫畫文宣。（圖／彰化縣政府）

救護資源真有限，你我珍惜真心暖

119緊急救護出勤次數每年皆呈正成長趨勢，未來面對高齡化社會來臨，緊急救護出勤件數勢必更為成長，消防機關救護車為有限救護資源，呼籲民眾建立妥善利用有限的救護資源及尊重救護專業的觀念，並將救護資源留給真正需要的人，以減少失去生命的憾事發生。

玩水時，遵守一五一十 保護自己 保護他人

戲水請慎選合法安全的水域遊憩地點，遇到有人溺水時，不要貿然下水救人，否則讓自己跟溺者陷入更危險的狀況！切記救溺五步驟「叫─叫─伸─拋─划」，把握岸上救援的原則，才能保護自己、保護他人！（彰化縣政府消防局廣告）