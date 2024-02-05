桃園市觀音區擁有許多祕境景點，近年成為觀光客一日遊熱門行程，無論要享受濱海風光、壯麗自然景觀或體驗田園生活，來到觀音吃喝玩樂一次滿足，快安排遊程，來趟遠離都市塵囂的小旅行。

台版撒哈拉 蒼茫壯闊

被譽為「台版撒哈拉沙漠」的草漯沙丘是全台首座沙丘地質公園，綿延8公里的沿海沙漠景色壯闊，欣賞百年漂沙與濱海風車，馬上拍出遼闊系美照！

國定古蹟白沙岬燈塔自日據時期便屹立於觀音，雪白塔身與內部設施跨越1世紀，一旁還有百年苦楝樹與環形步道，漫步其中可享受歷史悠悠時光。

觀音區蓮花園休閒農業區適合大小朋友安排一日輕旅行，輕鬆體驗田園生活。（圖／觀音區公所提供）

賞蓮享受鄉村樂活

觀音區蓮花園休閒農業區每年舉辦桃園蓮花季，享有「南白河、北觀音」盛名，多間休閒農場提供豐富農事體驗，適合闔家出遊享受鄉村樂活。觀音還有千年藻礁、白千層大道、崙坪文化地景園區等景點，歡迎大小朋友規畫周末一日遊。

觀音也具有濃厚客庄風情，觀音區公所積極推動客家事務，成績優異，每年的石觀音文化節，各地信眾齊聚甘泉寺，公所也規畫系列活動呈現客庄文化，歡迎來遊玩，體驗客家風情。（觀音區公所廣告）