桃園市大園區竹圍漁港為北部3大魚貨供銷產地，近年轉型觀光漁港，每逢周末吸引許多遊客前往，700坪魚產直銷中心有海港直送的第一手海鮮，品嘗新鮮海產後還能到遊艇碼頭賞夕陽、看飛機、吹海風，是假日出遊好選擇。
美食、美景一次享有
來到竹圍漁港，沒人能抵擋海鮮的誘惑，直銷中心二樓熟食區可代客料理現撈仔，可立刻嘗鮮，海產街亦有多間價格實在的海鮮餐廳，菜色新鮮又美味，老饕絕不能錯過。
竹圍漁港白天夜晚各有不同美景風情，看飛機起降、賞漁船入港，北邊入口的彩虹橋是知名地標，採紐爾遜鋼拱橋建造，主橋單跨180公尺、高31公尺超吸睛，可眺望海天一色美景，黃昏還有晚霞相伴，入夜點燈後更是浪漫滿點。
新直銷中心拚2025完工
竹圍漁港魚產品直銷中心使用近30年，農業部、桃園市政府與桃園區漁會共同出資，將在北岸新建地上2層的魚產品直銷中心，建築外觀以船舶為意象，象徵大船入港漁獲滿滿，規畫攤商與美食區，預計2025年完工，提供遊客全新濱海吃喝玩樂體驗。（桃園區漁會廣告）
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